Clasificados a octavos de final del Mundial 2026 hoy 28 de junio

Ya tenemos al primer clasificado a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras el primer encuentro de los dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica.
Canadá clasificó a la siguiente ronda, por lo que ahora espera a su próximo rival que saldrá del encuentro entre Países Bajos vs Marruecos que se jugará en el Estadio Monterrey el próximo 4 de julio.
Partidos de los dieciseisavos que transmitirá Azteca Deportes
Así que prepara tu agenda, porque estos son los encuentros que podrás ver gratis:
Alemania vs Paraguay
- 29 de junio a las 15:00 horas
Países Bajos vs Marruecos
- 29 de junio a las 19:00 horas
- 30 de junio a las 19:00 horas
EUA vs Bosnia y Herzegovina
- 1 de julio a las 18:00 horas
España vs Austria
- 2 de julio a las 13:00 horas
Argentina vs Cabo Verde
- 3 de julio a las 16:00 horas
¿Cómo ver los partidos del Mundial 2026 que transmite TV Azteca?
Los partidos que transmitirá Azteca Deportes se podrán ver gratis y EN VIVO mediante Azteca 7, streaming en sitio web, así como la app de Azteca Deportes.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.