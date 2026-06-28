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Clasificados a octavos de final del Mundial 2026 hoy 28 de junio

Los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya iniciaron y este domingo ya tenemos a la primera selección que calificó a los octavos.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Ya tenemos al primer clasificado a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras el primer encuentro de los dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica.

Canadá clasificó a la siguiente ronda, por lo que ahora espera a su próximo rival que saldrá del encuentro entre Países Bajos vs Marruecos que se jugará en el Estadio Monterrey el próximo 4 de julio.

Partidos de los dieciseisavos que transmitirá Azteca Deportes

Así que prepara tu agenda, porque estos son los encuentros que podrás ver gratis:

Alemania vs Paraguay

  • 29 de junio a las 15:00 horas

Países Bajos vs Marruecos

  • 29 de junio a las 19:00 horas

México vs Ecuador

  • 30 de junio a las 19:00 horas

EUA vs Bosnia y Herzegovina

  • 1 de julio a las 18:00 horas

España vs Austria

  • 2 de julio a las 13:00 horas

Argentina vs Cabo Verde

  • 3 de julio a las 16:00 horas

¿Cómo ver los partidos del Mundial 2026 que transmite TV Azteca?

Los partidos que transmitirá Azteca Deportes se podrán ver gratis y EN VIVO mediante Azteca 7, streaming en sitio web, así como la app de Azteca Deportes.

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