Clasificados a octavos de final del Mundial 2026 hoy 28 de junio

Ya tenemos al primer clasificado a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras el primer encuentro de los dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica.

Canadá clasificó a la siguiente ronda, por lo que ahora espera a su próximo rival que saldrá del encuentro entre Países Bajos vs Marruecos que se jugará en el Estadio Monterrey el próximo 4 de julio.

¡El primero! 😌



Con gol agónico en el tiempo agregado, Canadá se impone 1-0 y pasa a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ 😮‍💨🔥#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26



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Partidos de los dieciseisavos que transmitirá Azteca Deportes

Así que prepara tu agenda, porque estos son los encuentros que podrás ver gratis:

Alemania vs Paraguay

29 de junio a las 15:00 horas

Países Bajos vs Marruecos

29 de junio a las 19:00 horas

México vs Ecuador

30 de junio a las 19:00 horas

EUA vs Bosnia y Herzegovina

1 de julio a las 18:00 horas

España vs Austria

2 de julio a las 13:00 horas

Argentina vs Cabo Verde

3 de julio a las 16:00 horas

¿Cómo ver los partidos del Mundial 2026 que transmite TV Azteca?

Los partidos que transmitirá Azteca Deportes se podrán ver gratis y EN VIVO mediante Azteca 7, streaming en sitio web, así como la app de Azteca Deportes.

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