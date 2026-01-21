El NBA All-Star 2026 tiene nuevo formato y ya anunció a los jugadores participantes

Ya tenemos todo listo para disfrutar del All-Star de la NBA este 2026. La liga ya anunció a los jugadores titulares y una de las grandes sorpresas fue la ausencia de LeBron James, aunque recordemos que esto se decidía mediante una votación en la que participaban aficionados, medios de comunicación y los mismos jugadores. Los suplentes se conocerán el 1 de febrero.

¿Cuándo es el NBA All-Star 2026?

El NBA All-Star será el fin de semana del 13 al 15 de febrero, en Los Ángeles. Este 2026 estrenarán un nuevo formato llamado "Estados Unidos contra el Resto del Mundo", en donde veremos tres equipos con ocho jugadores cada uno.

Explicación del nuevo formato del NBA All-Star 2026

Dos equipos estarán compuestos por estadounidenses y el tercero será de jugadores internacionales. Cada equipo tendrá a sus 5 jugadores titulares y a 7 suplentes (los suplentes serán elegidos por los entrenadores).

Un cambio para este año es que ya no habrá requisitos de posición. Antes, los titulares tenían que ser dos bases y tres aleros o pívotes, una línea que se seguía en los suplentes y solo se permitía tener dos comodines. Este año, los jugadores serán los más votados, sin importar su posición.

Jugadores para el NBA All-Star Game 2026

Los 10 jugadores titulares son los siguientes (5 para cada conferencia):

Conferencia Este:



Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jalen Brunson, (New York Knicks)

Cade Cunningham (Detroit Pistons)

Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

Conferencia Oeste:



Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncic (LA Lakers)

Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Cabe destacar que este evento se podrá ver completamente en vivo a través de la señal de ESPN, en donde se podrán encontrar todos los juegos de habilidad y los partidos entre cada equió.

