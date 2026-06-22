VIDEO: Pierroth Jr. se desvanece en plena lucha

Momentos de tensión se vivieron en la lucha libre mexicana, cuando en pleno combate se desvaneció Pierroth Jr., lo que desató preocupación entre fanáticos y colegas.

¿Qué le pasó a Pierroth Jr?

De acuerdo con un video de redes sociales, luchador mexicano se enfrentaba a Fresero Jr. cuando se preparaba para lanzarse desde lo alto del ring hacia su oponente, que se encontraba fuera del encordado.

Después de unos pasos, las piernas del gladiador se doblaron y quedó tendido sobre la lona ante la sorpresa de todos.

El réferi encargado de la lucha detuvo el encuentro y de inmediato se aplicaron todos los protocolos para este tipo de emergencias, y posteriormente fue trasladado de urgencia a un hospital de la Ciudad de México (CDMX).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Esto se sabe de la salud de Pierroth Jr.

De acuerdo con un comunicado emitido por la propia familia de Pierroth Jr., el desvanecimiento fue ocasionado por “un cuadro de desgaste físico que requirió valoración médica preventiva”.

La familia del luchador precisó que tras la situación de urgencia, se realizaron diferentes estudios al luchador y se descartó que se haya tratado de un infarto o pre-infarto, como se llegó a mencionar en redes sociales.

“Actualmente, su estado de salud es estable y se encuentra siguiendo las recomendaciones médicas para una pronta recuperación”, señala el texto publicado en el Facebook oficial de Pierroth Jr.

La familia del luchador agradeció el apoyo mostrado por personal de la Arena Neza, así como del propio Fresero Jr., quien fue de los primeros en brindar apoyo a Pierroth Jr.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.