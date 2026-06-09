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Pumas confirma la salida de Efraín Juárez

Pumas anunció la salida de Efraín Juárez como director técnico, pese a tener contrato vigente; deja al club tras llevarlo a la final del Clausura 2026 y clasificarlo a la Concachampions 2027.

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Por: Ximena Ochoa
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