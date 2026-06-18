OFICIAL: Alineación de la Selección Mexicana para el partido contra Corea del Sur

La Selección Mexicana enfrenta la noche de este jueves al conjunto de Corea del Sur en lo que será su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México venció a Sudáfica, mientras Corea del Norte derrotó a Chequia, por lo que ambos equipos luchan por la cima de su grupo.

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¿Cuál es la alineación de México para el partido contra Corea del Sur?

Los jugadores que saltarán al Estadio Guadalajara son:

Raúl Rangel

Jorge Sánchez

Edson Alvárez

Johan Vázquez

Jesús Gallardo

Erik Lira

Brian Gutiérrez

Luis Romo

Roberto Alvarado

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

#Alineación 📋



Once mexicanos, un mismo escudo y el respaldo de todo un país. ¡Vamos juntos! 💚🤍❤️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/aFvMmEbB2M — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 18, 2026

La Selección Mexicana enfrenta su segundo partido ante Corea en un duelo que podría significar el pase a la siguiente ronda del torneo.

Luego de una complicada inauguración en el Estadio Ciudad de México, donde el equipo tricolor venció a Sudáfrica con marcador de 2-0, el Estadio Guadalajara será testigo del segundo paso del sueño nacional.

El compromiso será clave en la lucha por el liderato del Grupo A, la diferencia de goles favorece al combinado mexicano.

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