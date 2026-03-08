Desmienten supuesta muerte de Konnan, pero su estado de salud causa preocupación

El viernes 6 de marzo comenzaron a circular rumores de la supuesta muerte de Carlos Santiago Espanda, mejor conocido como "Konnan", leyenda de la lucha libre, a sus 62 años. La información surgió por una publicación de su rival "King Fu Jr.", aunque fue desmentida horas más tarde.

Diversos periodistas especializados en lucha libre aseguraron que Konnan se encontraba bien. De hecho, el también narrador Hugo Savinovich compartió un video en el que aseguró que Konnan se puso en contacto con él para confirmar que estaba en buenas condiciones.

Lo que se sabe del estado de salud de Konnan

Desde hace varios años el luchador ha enfrentado graves complicaciones de salud que han comprometido su integridad. En el 2007 se le transplantó un riñón, debido al constante consumo de analgésicos y otros medicamentos que tomó cuando era luchador para disminuir el dolor de sus lesiones.

En el 2018 también se le hizo una cirugía de cadera, la cual lo alejó de la escena de la lucha libre durante un buen tiempo. Además, el mismo Konnan reveló en una entrevista que en el 2021 tuvo Covid-19 y fue la ocasión en la que más cerca estuvo de la muerte, producto de las complicaciones cardiacas y renales.

Este 2026, reportes de medios estadounidenses de lucha libre señalan que Konnan tuvo que ser hospitalizado de emergencia en San Diego y que se encontraría delicado de salud. Gracias a esto comenzó a surgir el rumor de que tuvieron que amputarle una pierna, pero la información no ha sido confirmada.

¿Quién es Konnan?

Para muchos, se trata de un luchador que cambió la industria en los 90 y en la primera década de los 2000. Además de su éxito en el cuadrilátero, en donde revolucionó con su imponente físico, fue clave para impulsar el talento mexicano en otras empresas, sobre todo, en Estados Unidos.

Nació en Santiago de Cuba, se crió en Miami y consagró una carrera única en la lucha libre. De hecho, el mismo Rey Mysterio ha comentado que no habría llegado a ningún lado sin la ayuda de Konnan.

Actualmente, Carlos se encuentra retirado, pero sigue trabajando en la industria, como creativo en la empresa AAA, un rol que ha desempeñado desde hace varios años.

