En la madrugada, la Selección de Irán arribó a México hoy domingo 7 de junio para disputar sus partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En medio de un operativo de seguridad y un grupo pequeño de aficionados, los futbolistas iraníes llegaron al Aeropuerto Internacional de Tijuana alrededor de las 05:00 horas (tiempo local) y se dirigieron al complejo del Estadio Caliente, casa de los Xolos, donde harán su concentración.

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15 miembros de la Selección de Irán aún no tienen visas para entrar a EUA

Durante su arribo a suelo nacional, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandeideh, señaló que 15 integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no cuentan con visa para entrar al país.

Además, adelantó que el combinado nacional se moverá en vuelos privados de México a Estados Unidos y viceversa; sin embargo, pidió públicamente que se eliminen los obstáculos para que se desarrolle sin inconvenientes la participación iraní en el certamen.

“Esperamos que todos los obstáculos sean eliminados lo antes posible dentro del marco de las normas internacionales y los compromisos asociados con la organización de la Copa Mundial para que los jugadores, sus entrenadores y directivos, que constituyen una parte inseparable del equipo, participan con plena concentración”, puntualizó ante los medios de comunicación.

¿Cuándo juega Irán en el Mundial 2026?

Irán debuta en el Mundial el lunes 15 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Los Ángeles; sin embargo, la selección no puede quedarse en EUA, por lo que deberá entrar y salir ese mismo día, sin importar la hora en la que juegue, pues fueron las condiciones dadas por las autoridades estadunidenses.

Después juega contra Bélgica el domingo 21 de junio a las 13:00 horas (tiempo local) en el mismo estadio; cierra su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Egipto a las 21:00 horas (tiempo local) el viernes 26 de junio en el Estadio de Seattle.

Los 32 partidos del Mundial 2026 que podrás ver gratis por Azteca Deportes

Estos son los 32 partidos de la Copa del Mundo 2026 que podrás ver por Azteca 7 o en línea completamente gratis:

México vs Sudáfrica

Estados Unidos vs Paraguay

Brasil vs Marruecos

Países Bajos vs Japón

Argentina vs Argelia

Inglaterra vs Croacia

México vs Corea del Sur

Brasil vs Haití

Países Bajos vs Suecia

España vs Arabia Saudita

Noruega vs Senegal

Colombia vs República Democrática del Congo

Chequia vs México

Ecuador vs Alemania

Uruguay vs España

Panamá vs Inglaterra

Colombia vs Portugal

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