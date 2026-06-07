En la madrugada, la Selección de Irán arribó a México hoy domingo 7 de junio para disputar sus partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
En medio de un operativo de seguridad y un grupo pequeño de aficionados, los futbolistas iraníes llegaron al Aeropuerto Internacional de Tijuana alrededor de las 05:00 horas (tiempo local) y se dirigieron al complejo del Estadio Caliente, casa de los Xolos, donde harán su concentración.
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15 miembros de la Selección de Irán aún no tienen visas para entrar a EUA
Durante su arribo a suelo nacional, el embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandeideh, señaló que 15 integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no cuentan con visa para entrar al país.
Además, adelantó que el combinado nacional se moverá en vuelos privados de México a Estados Unidos y viceversa; sin embargo, pidió públicamente que se eliminen los obstáculos para que se desarrolle sin inconvenientes la participación iraní en el certamen.
“Esperamos que todos los obstáculos sean eliminados lo antes posible dentro del marco de las normas internacionales y los compromisos asociados con la organización de la Copa Mundial para que los jugadores, sus entrenadores y directivos, que constituyen una parte inseparable del equipo, participan con plena concentración”, puntualizó ante los medios de comunicación.
¿Cuándo juega Irán en el Mundial 2026?
Irán debuta en el Mundial el lunes 15 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Los Ángeles; sin embargo, la selección no puede quedarse en EUA, por lo que deberá entrar y salir ese mismo día, sin importar la hora en la que juegue, pues fueron las condiciones dadas por las autoridades estadunidenses.
Después juega contra Bélgica el domingo 21 de junio a las 13:00 horas (tiempo local) en el mismo estadio; cierra su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo contra Egipto a las 21:00 horas (tiempo local) el viernes 26 de junio en el Estadio de Seattle.
Los 32 partidos del Mundial 2026 que podrás ver gratis por Azteca Deportes
Estos son los 32 partidos de la Copa del Mundo 2026 que podrás ver por Azteca 7 o en línea completamente gratis:
- México vs Sudáfrica
- Estados Unidos vs Paraguay
- Brasil vs Marruecos
- Países Bajos vs Japón
- Argentina vs Argelia
- Inglaterra vs Croacia
- México vs Corea del Sur
- Brasil vs Haití
- Países Bajos vs Suecia
- España vs Arabia Saudita
- Noruega vs Senegal
- Colombia vs República Democrática del Congo
- Chequia vs México
- Ecuador vs Alemania
- Uruguay vs España
- Panamá vs Inglaterra
- Colombia vs Portugal
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