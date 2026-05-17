OFICIAL: América tiene la tercera y se corona en la final de la Liga MX Femenil

América es campeón de la Liga MX Femenil tras imponerse en el partido de vuelta, en un partido donde Monterrey no apareció.

Rayadas llegó a la final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con la ventaja de un gol de Alice Soto en el partido de ida que se jugó en el Estadio BBVA; sin embargo, América salió a buscar el resultado y lo logró, coronándose en el Estadio Ciudad de los Deportes.

¡¡SOMOS AM3RICA FEMENIL!! 🦅

¡¡SOMOS LAS ÁGUILAS!! 💙💛

¡¡SOMOS SUPER POD3ROSAS!! 🏆🏆🏆

¡¡SOMOS CAMP3ONAS DEL CL26!! 🔥 pic.twitter.com/yEMf3LjuTJ — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 17, 2026

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Así se vivió el partido de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes

Desde el minuto 9, las Águilas se hicieron presentes en el marcado con un tanto de Montserrat Saldívar; sin embargo, éste fue anulado.

Fue hasta el minuto 44, casi al finalizar el primer tiempo, que Irene Guerrero abrió el marcador y empató el global, lo que obligaba a ir a penales; no obstante, al minuto 50, ya en el segundo tiempo, Geyse Da Silva, anotó el segundo, lo que ya le daba la ventaja a las capitalinas.

Todo fue más claro para el América Femenil cuando al minuto 78 marcaron penal a su favor, tras una revisión en el VAR, el cual fue cobrado por Camberos, dejando el global en 3-1 y así dándole el campeonato a las de Coapa.

América consigue la tercera corona en la Liga MX Femenil

Con este triunfo, América consigue su tercera estrella, los anteriores fueron:

En el Apertura 2018 superaron a Tigres en penales

superaron a Tigres en penales En el Clausura 2023 vencieron a Pachuca

En tanto, Rayadas se quedan como las segundas más ganadoras de la Liga MX Femenil con cuatro campeonatos, sólo por atrás de Tigres, quienes tienen siete títulos; no obstante, Monterrey se consolida como el equipo femenil con más subcampeonatos.

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