Deslizamientos de tierra en campamento dejan dos muertos y desaparecidos en Nueva Zelanda
Las condiciones climatológicas extremas provocaron los deslizamientos de tierra y los servicios de emergencia trabajan a marchas forzadas.
En Nueva Zelanda, dos deslizamientos de tierra dejaron al menos dos muertos y varios desaparecidos, los equipos de emergencia continúan laborando, según información del ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell.
De acuerdo con los reportes, el primer deslizamiento ocurrió en la comunidad de Welcome Bay en la Isla Norte de Nueva Zelanda y el segundo hecho fue cerca del Monte Maungnui impactando el Beachside Holiday Park . Afectó varias casas rodantes y un edificio de baños del campamento. Algunas personas que se encontraban en el lugar comenzaron a excavar entre los escombros pues muchas personas quedaron sepultadas.
En redes sociales se compartieron imágenes y videos de los árboles enteros arrancados de raíz, vehículos, casas rodantes pues el deslizamiento arrasó con todo lo que estaba a su paso.
A landslide and widespread #flooding on #NewZealand's #NorthIsland pic.twitter.com/UGi3X9IxoZ— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) January 22, 2026
Un testigo comentó a 7News que estaba descansando cuando escuchó un estruendo y cuando volteó había un enorme deslizamiento de tierra por lo que comenzó a correr lo más rápido que pudo y señaló que fue una experiencia muy aterradora.
Alerta climatológica en Nueva Zelanda
El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon pidió a la población tomar previsiones debido a las condiciones meteorológicas pues el clima extremo sigue causando condiciones peligrosas en toda la isla.
Indicó que se reunió con los alcaldes de Gisborne, Tauranga, Thames-Coromandel, Hauraki, Whangārei y el vicealcalde del Extremo Norte y se esta haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados.
January 22, 2026
