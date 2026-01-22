Deslizamientos de tierra en campamento dejan dos muertos y desaparecidos en Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, dos deslizamientos de tierra dejaron al menos dos muertos y varios desaparecidos, los equipos de emergencia continúan laborando, según información del ministro de Gestión de Emergencias, Mark Mitchell.

Deslizamientos de tierra dejan 2 muertos

De acuerdo con los reportes, el primer deslizamiento ocurrió en la comunidad de Welcome Bay en la Isla Norte de Nueva Zelanda y el segundo hecho fue cerca del Monte Maungnui impactando el Beachside Holiday Park . Afectó varias casas rodantes y un edificio de baños del campamento. Algunas personas que se encontraban en el lugar comenzaron a excavar entre los escombros pues muchas personas quedaron sepultadas.

En redes sociales se compartieron imágenes y videos de los árboles enteros arrancados de raíz, vehículos, casas rodantes pues el deslizamiento arrasó con todo lo que estaba a su paso.

Un testigo comentó a 7News que estaba descansando cuando escuchó un estruendo y cuando volteó había un enorme deslizamiento de tierra por lo que comenzó a correr lo más rápido que pudo y señaló que fue una experiencia muy aterradora.

Alerta climatológica en Nueva Zelanda

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon pidió a la población tomar previsiones debido a las condiciones meteorológicas pues el clima extremo sigue causando condiciones peligrosas en toda la isla.

Indicó que se reunió con los alcaldes de Gisborne, Tauranga, Thames-Coromandel, Hauraki, Whangārei y el vicealcalde del Extremo Norte y se esta haciendo todo lo posible para apoyar a los afectados.

