El Real Madrid nuevamente se encuentra en el ojo del huracán, pues luego de las críticas que surgieron contra Kylian Mbappé por tomarse vacaciones en plena temporada, ahora se confirmó la información de una pelea física entre los jugadores Federico Valverde, uno de los capitanes el equipo, y Aurélien Tchouaméni.

Información confirmada por medios deportivos de España, señala que la pelea entre los jugadores del Madrid llegó hasta los extremos en los que el mediocampista uruguayo tuvo que ser trasladado a un hospital por una lesión, por lo cual se esperan sanciones ejemplares contra los jugadores.

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¿Qué pasó entre Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid?

De acuerdo con la información compartida por Eduardo Aguirre, reportero y conductor de El Chiringuito, fue tras el entrenamiento de la mañana de este jueves 7 de mayo que Valverde y Tchouaméni se vieron involucrados en una pelea física, lo cual derivó en una abertura en la cabeza del mediocampista uruguayo.

Según lo mencionado por el también insider del Real Madrid, fue en medio de los empujones entre el francés y el charrúa, que Valverde terminó cayendo al piso, lo cual le provocó la abertura entre el inicio del cuero cabelludo y la frente.

Fue en ese momento que los demás jugadores del Real Madrid y parte del cuerpo técnico, observaron a Federico Valverde con la cabeza sangrando y “semi inconsciente”, por lo cual tuvo que ser trasladado a un hospital tras presentar traumatismo craneoencefálico.

👉 MEDIO INCONSCIENTE y SANGRANDO 👈



💣 Así vieron los jugadores del Real Madrid a VALVERDE tras su trifulca con Tchouaméni.



‼️ TRE-MEN-DO lo que cuenta @EduAguirre7 en #ChiringuitoPelea. pic.twitter.com/tFtB1qKeiU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 7, 2026

Real Madrid sancionará a Valverde y Tchouaméni tras pelea

Luego de que se confirmara esta pelea entre Valverde y Tchouaméni, el Real Madrid lanzó un comunicado en el que dieron a conocer que se iniciarán con las investigaciones internas correspondientes, esto para deslindar responsabilidades e implementar las sanciones a los jugadores.

Es importante mencionar que se reportó que las disputas entre el charrúa y el francés iniciaron desde el entrenamiento del pasado miércoles 6 de mayo.

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