Sede y fecha de la final Concachampions 2026 Toluca vs Tigres

La final de Concachampions ya tiene fecha, hora y lugar para celebrarse, luego de la clasificación de los Diablos Rojos del Toluca.

Gracias a la posición en la tabla, la final entre Toluca y Tigres se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez de la capital mexiquense, y la cita es el próximo 30 de mayo de 2026 a las 17:00 horas.

Se trata de un encuentro con sabor a revancha para el equipo felino, pues hay que recordar que Tigres cayó ante Toluca en la final del Apertura 2025, con una dramática serie de penales.

Con marcador global de 5-2, los Diablos Rojos del Toluca se instalaron en la final al superar al LAFC de la MLS, mientras que Tigres de la U.A.N.L., llegó a esta instancia tras derrotar al Nashville por marcador global de 2-0.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsAppy lleva la información en tus manos.

¡FINAL CONFIRMADA! 🏆



🇲🇽 La Liga Mx tendrá un nuevo campeón de la Concachampions



Conoce los detalles: https://t.co/07enWx74nZ 👈 pic.twitter.com/ySIPXnCplO — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) May 7, 2026

¿Cuántos títulos de Concacaf tiene Toluca?

A pesar de ser uno de los equipos más ganadores en materia de ligas, el Toluca tiene apenas dos títulos de campeón de Concacaf:

1968: Primer título donde el Toluca derrotó al Transvaal de Surinam, luego de que el equipo caribeño fue descalificado.

derrotó al Transvaal de Surinam, luego de que el equipo caribeño fue descalificado. 2003: El Toluca derrotó a Monarcas Morelia por marcador global de 5-4.

Además, los Diablos Rojos del Toluca han sido subcampeones del certamen en tres ocasiones: en 1998 ante el DC United, en 2006 ante América y la más reciente en 2014, ante Cruz Azul.

¿Cuántos títulos de Concacaf tiene Tigres?

Desde la década pasada, Tigres se convirtió en uno de los grandes protagonistas del futbol mexicano, aunque su éxito en liga no se ha traducido del todo en el ámbito internacional, pues únicamente cuenta con un título de Concachampions en su historia:

2020: El cuadro regiomontano logró su único título de Concacaf después de remontar por marcador de 2-1 la final ante el LAFC.

Al igual que Toluca, los Tigres tienen tres subcampeonatos de Concacaf: en 2016 cayeron ante América, en 2017 ante Pachuca y en 2019 sufrieron la que probablemente es su derrota más dolorosa en el torneo, perdiendo la final ante su acérrimo rival, Rayados de Monterrey.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.