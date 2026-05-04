¿América cometió alineación indebida ante Pumas? Esto dice el reglamento de la Liga MX

El Clásico Capitalino no decepcionó en los cuartos de final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX, ya que estuvo lleno de golazos, penales y, por supuesto, polémica arbitral durante el partido y al final por señalamientos de posible alineación indebida del América.

Y es que al término de los 90 minutos reglamentarios, la controversia estalló en todos los rincones, no sólo por los penales que se marcaron contra Pumas, sino porque el equipo de Coapa habría reingresado a un jugador que ya había salido completamente del terreno de juego.

PUMAS CON SOPORTE REGLAMENTARIO.

Este es el soporte de la regla de cambios a la cual recurre Pumas para reclamar alineación indebida de América.

La Disciplinaria decidirá si le da entrada o no al reclamo universitario. pic.twitter.com/mr8mGxunPW — david medrano felix (@medranoazteca) May 4, 2026

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¿Por qué América habría cometido alineación indebida?

Todo ocurrió al minuto 62, ya en el segundo tiempo, Las Águilas iban abajo en el marcador y André Jardine planteó cambios para refrescar a su 11; segundos antes ocurrió un cabezazo y se activó el protocolo de conmoción con el defensa Sebastián Cáceres.

En medio de este movimiento, entra al campo Thiago Espinoza y sale completamente (como se pudo ver en la transmisión del encuentro) Miguel Shocker Vázquez; sin embargo, al conocer que Cáceres no podría seguir, vuelve a entrar Vázquez tras ser empujado por el auxiliar Paulo Vitor.

Durante el partido, se puede ver que el cuarto árbitro sí marca el cambio y muestra la pancarta con éste; no obstante, en la cédula oficial del encuentro no se asentó el cambio del América.

Pumas presentaría la queja ante la Comisión Disciplinaría

De acuerdo al comentarista de Azteca Deportes, David Medrano Félix, el Club Universidad Nacional plantea presentar la queja ante las autoridades arbitrales y de la Liga MX.

Por medio de su cuenta de X, mencionó que Pumas recurrirá a la regla de cambios en donde se menciona que “las sustituciones serán efectivas cuando el suplente entre en el terreno de juego; desde ese momento, el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido y el suplente se convierte en jugador”, es decir, en la regla 3 del Reglamento de Árbitros de Liga MX.

¿Qué pasaría para el América si se comprueba alineación indebida?

Si la Comisión Disciplinaría acepta el reclamo de los universitarios y con base en el artículo 52 del Reglamento de Sanciones, el Club América podría ser eliminado de la liguilla.

“En caso de que un club incurra en una alineación indebida durante la fase final, éste perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase” — menciona el Reglamento de Sanciones

Aunando a lo anterior, serían multados con una multa de mil UMA’s, equivalente a más de 117 mil pesos; sin embargo, todo comenzará cuando Pumas presente oficialmente la queja.

Con esto, la fiesta grande del futbol mexicano podría cambiar.

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