Merengues sin rumbo; Real Madrid hace oficial que Xabi Alonso deja de ser entrenador del primer equipo

El Real Madrid informó de manera oficial que Xabi Alonso dejará de ser el entrenador del primer equipo, tras una decisión tomada de mutuo acuerdo entre el club y el estratega español.

El anuncio marca el cierre de un ciclo que generó altas expectativas entre la afición, dada la estrecha relación del exfutbolista con la institución blanca; sin embargo, parece que pesó perder la Supercopa de España ante el Barcelona .

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los merengues aseguran que Madrid sigue siendo la casa de Alonso

En el comunicado de este lunes 12 de enero, el club subrayó que Xabi Alonso “siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo”, al considerarlo una leyenda que representó los valores del Real Madrid tanto dentro como fuera del campo.

La directiva reiteró que el club seguirá siendo su casa, un mensaje que refuerza el vínculo histórico entre el exjugador y la entidad.

Mbappé diagnosticado con esguince de rodilla

Álvaro Arbeloa toma el mando del primer equipo

Tras la salida de Xabi Alonso, el Real Madrid confirmó que Álvaro Arbeloa será el nuevo director técnico del primer equipo por lo que resta de la temporada.

Arbeloa, exjugador del club y hasta ahora entrenador del Real Madrid Castilla, asume el reto con el objetivo de dar estabilidad al vestidor y mantener al equipo competitivo en los compromisos que aún restan en el calendario.

Barcelona se corona en la Supercopa de España 2026

Tan sólo un día antes, el Real Madrid cayó 3-2 frente al Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026, disputada en Jeddah, Arabia Saudita, en el King Abdullah Sports City Stadium.

Con este resultado, los catalanes se proclamaron campeones de la Supercopa por 16ª vez en su historia y revalidó el título logrado la temporada anterior ante el mismo rival.

Barcelona vs Real Madrid; los catalanes se llevan la final de la Supercopa de España 2026 ¿Te lo perdiste? Aquí puedes revivir el partido que, desde Arabia Saudita, dio el primer título del 2026 para el Barcelona. 11 enero, 2026

Lo que sigue para el Madrid tras la salida de Xabi

Tras la Supercopa, el Real Madrid tiene una agenda exigente por delante en varias competencias clave:



LaLiga : la lucha por el título de España sigue siendo una prioridad y los merengues buscarán acortar distancias con los líderes.

: la sigue siendo una prioridad y los merengues buscarán acortar distancias con los líderes. Champions League fases eliminatorias en puerta , la competición europea es uno de los focos principales del club para esta temporada

, la competición europea es uno de los focos principales del club para esta temporada Copa del Rey: otro torneo en el que el Madrid espera avanzar y pelear por levantar el trofeo

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.