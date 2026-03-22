VIDEO: Gol del año; el derechazo de Nahuel Molina al Real Madrid en el Derbi Madrileño ya es candidato al Puskás

El derbi madrileño volvió a dejar emociones al límite. En un partido vibrante disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso 3-2 al Atlético de Madrid, en un duelo que tuvo de todo: intensidad, goles y una joya que ya apunta al Premio Puskás.

El protagonista inesperado fue el argentino Nahuel Molina, quien firmó uno de los mejores goles de la temporada para mantener con vida a los colchoneros en un partido que parecía inclinarse definitivamente hacia el conjunto merengue.

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Gol de Nahuel Molina hoy: así fue el disparo que sorprendió al Real Madrid

Corría el segundo tiempo cuando el Atlético encontró una oportunidad clave para reaccionar. La jugada nació desde los pies de Julián Álvarez, quien abrió el balón hacia la banda derecha, donde Molina apareció con espacio.

Sin pensarlo demasiado, el lateral argentino soltó un potente disparo de larga distancia que terminó incrustándose en el ángulo. El arquero Andriy Lunin poco pudo hacer ante la potencia y colocación del remate, que significó el 2-2 momentáneo.

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Resultado Real Madrid vs Atlético de Madrid

A pesar del empate momentáneo, el Real Madrid logró recomponerse en los minutos finales para sellar el 3-2 definitivo y quedarse con los tres puntos en casa. El equipo blanco mostró mayor contundencia en momentos clave, lo que terminó marcando la diferencia en el marcador.

El Atlético, por su parte, dejó buenas sensaciones en ataque, pero volvió a evidenciar problemas defensivos en instantes decisivos. El resultado acerca al Real Madrid en la pelea por la cima de LaLiga con el Barcelona, mientras que los rojiblancos deberán ajustar detalles si quieren mantenerse en la lucha por los puestos europeos.

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Más allá del resultado, el derbi dejó una imagen clara: el nivel competitivo entre ambos equipos sigue siendo altísimo, además de que jugadas como la de Molina confirman que este tipo de partidos son escenario ideal para momentos inolvidables.

El gol del argentino no evitó la derrota, pero sí quedó grabado como uno de los grandes momentos de la jornada en el futbol español.

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