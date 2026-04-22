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Pumas golea a Juárez y se coloca segundo de la tabla en la Liga MX

Pese a ir perdiendo 0-2 al término de la primera parte del partido, los dirigidos por Efraín Juárez remontaron y se consolidan como una de las mejores ofensivas del torneo.

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Por: Ximena Ochoa
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