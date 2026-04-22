El jugador de Pumas sufrió una fractura de tobillo durante el partido contra Juárez

El jugador de Pumas sufrió una fractura de tobillo durante el partido contra Juárez | Hakbar Juárez | adn Noticias

Los Pumas golearon 4-2 a Juárez en la cancha de Ciudad Universitaria en el juego correspondiente a la jornada 16; sin embargo, la emoción de victoria se vio entristecida luego de que se confirmó la dura lesión de Alan Medina, que lo alejará de las canchas entre tres a seis meses.

Y es que a los pocos minutos de iniciar el segundo tiempo, el jugador de Los Bravos, Eder López, cortó un ataque del Club Universidad, pero en el acto se llevó el tobillo de Medina, quien instantáneamente cayó al suelo.

En un primer momento, el árbitro no marcó la falta; sin embargo, el VAR pidió que se revisara la jugada y se decidió expulsar al integrante de Juárez, dejando al equipo con 10, aunque iban ganando 0-2.

¡Estamos contigo, Alan! 🐾👊



En esta familia nadie camina solo. Hoy mandamos toda nuestra fuerza y energía a Alan Medina. Sabemos de tu garra, de tu profesionalismo y de la resiliencia que te caracteriza; estamos seguros de que volverás más fuerte que nunca a defender estos… pic.twitter.com/KVvtUWkMZ7 — PUMAS (@PumasMX) April 22, 2026

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Pumas confirma la lesión de Alan Medina

Mientras seguía el curso del partido y los universitarios remontaban, el Club Universidad confirmó que el jugador recién comprado sufrió una fractura en el tobillo izquierdo por lo que se pierde lo que resta del torneo y los juegos de liguilla.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el director técnico de Pumas, Efraín Juárez, también adelantó que, a una jornada de acabar el tiempo regular del Clausura 2026, el equipo se quedará sin una pieza fundamental de su once inicial.

En aquel momento, desconocía el grado de la lesión; sin embargo, mencionó que durante la mañana del siguiente día -hoy miércoles 22 de abril- se podría tener más claridad de la situación, la cual puso triste al resto de los jugadores.

“Muy probablemente tiene fractura, se pierde el torneo, pero (a) esperar confirmación, eso mañana lo sabremos. Una tristeza porque allá adentro todos estamos muy tristes por el torneo que estaba haciendo, por lo que había hecho por nosotros”, expresó.

¿Cuánto tiempo quedará fuera de las canchas Alan Medina?

Aunque todavía no hay un diagnóstico como tal, se espera que el jugador mexicano pase alrededor de tres a seis meses fuera de los planes del equipo capitalino, lo que pasa regularmente frente a las fracturas de tobillo, según sitios especializados en medicina ortopédica.

Ante esto, en las redes sociales apareció un mensaje de apoyo: “En esta familia nadie camina solo. Hoy mandamos toda nuestra fuerza y energía a Alan Medina. Sabemos de tu garra, de tu profesionalismo y de la resiliencia que te caracteriza; estamos seguros de que volverás más fuerte que nunca a defender estos colores”.

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