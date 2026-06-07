A unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la Selección Nacional de Dinamarca se encendieron las alarmas porque Christian Eriksen se desvaneció de nuevo en pleno partido.

El partido que se disputaba era Dinamarca vs Ucrania, dos selecciones que no lograron clasificarse a la justa mundialista, siendo el desvanecimiento lo que más alertó durante el partido de este domingo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué le pasó a Christian Eriksen?

Transcurría el segundo tiempo del partido, con marcador de 2-1 a favor de Dinamarca, cuando Eriksen se desmayó sobre el campo de juego, encendiendo de inmediato las alarmas entre jugadores, cuerpo arbitral y cuerpos técnicos de ambos equipos.

El cuerpo médico atendió al mediocampista y posteriormente Eriksen fue retirado en una ambulancia con rumbo a un hospital, sin que se brindaran detalles en este primer momento.

El partido fue cancelado inmediatamente, mientras que los jugadores de ambas selecciones se reunieron en el medio del campo y armaron un círculo como muestra de apoyo al danés.

Lo ocurrido esta tarde con Christian Eriksen de inmediato generó preocupación entre colegas y aficionados porque en la Euro 2020, cuando Dinamarca jugaba ante Finlandia en Copenhague, sufrió un desvanecimiento producto de un paro cardiorrespiratorio.

⚽️🏆 MUNDIAL 2026: El jugador danés Christian Eriksen sufre un nuevo desvanecimiento sobre el césped tras llevarse la mano al pecho durante el amistoso de preparación para el Mundial entre Dinamarca y Ucrania.



La Federación Danesa (DBU) confirma que el centrocampista recuperó… pic.twitter.com/yIdPD1ue2I — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 7, 2026

¿Cuál es el estado de salud de Christian Eriksen?

Minutos después de lo ocurrido y en medio de la consternación, el cuerpo médico de la selección danesa informó que Eriksen se encontraba bien tras este incidente.

“El marcapasos funcionó como debía, perdió la conciencia brevemente pero la recobró de inmediato”, declaró Morten Boesen, doctor del combinado danés.

El médico añadió que se mantendría en comunicación constante con el personal del hospital para conocer con exactitud qué fue lo que pasó, añadiendo que el propio Eriksen pidió a jugadores y amigos agradecer el muestro de solidaridad que tuvieron con él en este momento.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.