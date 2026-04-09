Así les fue a América, Cruz Azul, Tigres y Toluca en la Concachampions 2026; FECHAS de los cuartos de final de vuelta

Los equipos mexicanos buscan seguir con la inercia histórica ganadora en la Concacaf Champions Cup 2026, mejor conocida como Concachampions; sin embargo, tras concluir los Cuartos de Final de ida, las sensaciones son encontradas.

Mientras Tigres y Toluca dieron un paso firme rumbo a las semifinales e hicieron pesar su localía; América y Cruz Azul complicaron su panorama de cara a los partidos de vuelta.

¡Los equipos mexicanos hicieron pesar la localía! 🔥 pic.twitter.com/FAM4lSS6EJ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 9, 2026

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Resultados de los cuartos de final de ida en la Concachampions 2026

América empata a 0 y no anota de visita

La eliminatoria la inició la serie entre el América y Nashville en territorio estadounidense, la cual concluyó sin goles y dejó con una ligera desventaja para el club mexicano debido a que no aprovechó la oportunidad de llevarse un gol de visita, el cual es un criterio de desempate importante en el torneo.

Cruz Azul fue goleado en Los Ángeles

Ese mismo día, Cruz Azul se presentó en la cancha de LAFC; sin embargo, la noche no fue lo ideal para los dirigidos por Larcamón, ya que salieron goleados 3-0. La falta de contundencia y problemas en la defensa dejan un panorama incierto para los actuales campeones del torneo.

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Tigres aprovecha la localía en El Volcán

Por otro parte, Tigres aprovechó su localía y derrotó 2-0 a Seattle Sounders gracias a un gol de Ozziel Herrera y un autogol. Con este resultado se lleva una importante ventaja para el partido de vuelta.

Toluca y la lluvia de goles en el Nemesio Diez

Finalmente, los actuales bicampeones del futbol mexicano protagonizaron un partido lleno de goles donde vencieron 4-2 al LA Galaxy; como ya es costumbre, el delantero Paulinho se volvió la figura del encuentro.

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¿Cuándo son los cuartos de final de vuelta de la Concachampions 2026?

Tras estos resultados, los equipos mexicanos tienen una oportunidad de llegar todos juntos a las semifinales; sin embargo, primero tendrán que enfrentar los duelos de vuelta:



Cruz Azul vs LAFC el martes 14 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro de México)

el a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) América vs Nashville SC el martes 14 de abri l a las 21:30 horas (tiempo del centro de México)

el l a las 21:30 horas (tiempo del centro de México) LA Galaxy vs Toluca el miércoles 15 de abril a las 19:00 horas (tiempo del centro del México)

el a las 19:00 horas (tiempo del centro del México) Seattle Sounders vs Tigres el miércoles 15 de abril a las 21:30 horas (tiempo del centro de México)

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