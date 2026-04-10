Habrá cierres viales en alrededores del Estadio Azteca el sábado 11 de abril

El regreso del Estadio Azteca, hoy Banorte, a las actividades de la Liga MX está cada vez más cerca, pues este sábado 11 de abril en punto de las 21:00 horas se disputará el llamado Clásico Joven América vs Cruz Azul correspondiente a la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 del futbol mexicano.

Por ello, a través de las diferentes plataformas de las redes sociales las autoridades del Coloso de Santa Úrsula anunciaron que como parte de los preparativos, habrá cierres vehiculares en vialidades como Periférico y Coscomate, esto por disposición oficial.

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Lista completa de los cierres viales por el juegpo América vs Cruz Azul

De acuerdo con la información oficial emitida por el mismo Estadio Banorte, serán un total de ocho puntos del sur de la Ciudad de México (CDMX) los que se verán afectados por los cierres viales, esto gracias a que se contemplan los cortes a la circulación en las siguientes vías:

Entrada Circuito Azteca

Av. Imán y Circuito Azteca

Esquina Circuito y Puerta 8

Coscomate y Luis Murillo

Calles Santa Úrsula

G500

Puente de Piedra

Es importante mencionar que a pesar de que no se dieron a conocer detalles sobre los horarios de los cierres, se tiene previsto que la afectación vial comience desde tres horas antes del compromiso de la Liga MX, es decir a partir de las 19:00 horas.

No habrá estacionamiento público en el Estadio Azteca

Más allá de anunciar los cierres viales contemplados en las inmediaciones del Estadio Azteca, se informó que no habrá servicio de estacionamiento más allá de los lugares que se vendieron previamente a través de la plataforma Fanki.

Es por ello que se invitó a las y los aficionados que acudirán al estadio para ver el América vs Cruz Azul, que tomen previsiones al intentar llegar al recinto en automóvil propio.

Anuncian servicio Park & Ride para el América vs Cruz Azul

Pese a lo antes mencionado, es importante informar que se ofrecerá el llamado servicio Park & Ride, el servirá como opción de transporte directo al Estadio Azteca partiendo desde algunos puntos de la misma CDMX.

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