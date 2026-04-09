Lo de un boleto; estacionamiento para el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca supera los mil pesos

La emoción y celebración por la reapertura del Estadio Azteca-Banorte para la Liga MX con el Clásico Joven América vs Cruz Azul parece haber durado muy poco, pues luego de que la directiva azulcrema diera a conocer los precios de los boletos para el partido, también se confirmó que el estacionamiento del recinto tuvo un aumento del 300%.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales que fanáticos del Club América y Cruz Azul que compraron sus entradas para el juego de la Jornada 14 de la Liga MX, dieron a conocer que la entrada al estacionamiento tiene un costo de mil 139.20 pesos, lo cual se suma a lo elevado del precio para ver el cotejo en el recinto.

Esto toma relevancia al tomar en cuenta que hace poco más de dos años la entrada para el estacionamiento del Estadio Banorte rondaba entre los 300 y los 400 pesos por vehículo, esto en eventos de alta afluencia.

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Precio de los boletos para el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca

Las críticas por el costo del estacionamiento para el América vs Cruz Azul se sumaron a los señalamientos por el precio del boleto para ver el partido de la Liga MX, pues la directiva azulcrema colocó los siguientes montos:

Premium A: desde 9 mil 113.60 pesos

Premium B: desde 6 mil 835.20 pesos

Premium A Tunel: desde 7 mil 974.40 pesos

100 plus: 2 mil 278.56 pesos

100 norte y sur: 2 mil 050.56 pesos

300 lateral A: 2 mil 278.40 pesos

Terraza Inter MX: 5 mil 696 pesos

300 preferente: mil 594.88 pesos

Palcos club: 3 mil 645.44 pesos

400 lateral: mil 025.28 pesos

400 norte: 683.52 pesos

Opciones de estacionamiento baratos para el América vs Cruz Azul

Más allá de la opción de aparcar en el Estadio Azteca para el juego América vs Cruz Azul, es importante mencionar que hay opciones más accesibles de estacionamiento cercanos al inmueble.

Estos pueden ser desde plazas comerciales que se encuentran a menos de 5 kilómetros de distancia del estadio, así como inmuebles públicos que sirvan para guardar los autos.

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