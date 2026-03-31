Liga para ver por streaming el México vs Bélgica gratis desde el Soldier Field

Luego del empate que la Selección Mexicana cerró ante Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, este martes 31 de marzo en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de la República, se estará disputando el partido México vs Bélgica desde la cancha del Soldier Field en Chicago, Illinois en los Estados Unidos (EUA).

El partido será una dura prueba para los dirigidos por Javier Aguirre gracias a que los belgas convocaron a todas sus estrellas para esta fecha FIFA, pues entre los jugadores destacan Kevin De Bruyne , Jeremy Doku, Charles De Ketelaere y demás cracks internacionales.

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Liga de streaming para ver el México vs Bélgica

Al ser el último partido de preparación de esta fecha FIFA, el México vs Bélgica se podrá ver completamente en vivo y gratis a través de todas las plataformas de Azteca 7 y Azteca Deportes, esto con las mejores voces de la narración en el país,

Para ver el partido a través de las plataformas de streaming, te recomendamos ingresar al siguiente portal de Azteca Deportes en donde podrás ver la transmisión en vivo y en directo completamente sin costo alguno.

¿Cómo llegan México y Bélgica al amistoso de fecha FIFA?

La Selección Mexicana de Javier Aguirre llega al partido ante Bélgica después de haber empatado a cero goles ante Portugal en el Coloso de Santa Úrsula, esto en el que fuera el partido de reinauguración del recinto que será tres veces mundialista.

Por su parte, la Selección de Bélgica viene de golear 5-2 al combinado de los Estados Unidos, lo cual mantiene al conjunto europeo como uno de los favoritos para avanzar al menos hasta cuartos de final en el Mundial 2026.

Próximos rivales de la Selección Mexicana previo al Mundial 2026

Los próximos rivales de la Selección Mexicana son los siguientes:

México vs Ghana el 22 de mayo

México vs Australia el 30 de mayo

México vs Serbia el 4 de junio

El Coloso de Santa Úrsula, el templo del futbol en todo México

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