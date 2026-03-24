Primeras imágenes de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana para el México vs Portugal; el Mago está en casa

Este martes 24 de marzo la Selección Mexicana tuvo uno de sus primeros entrenamientos de cara al partido amistoso México vs Portugal, por lo cual en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) se hicieron presentes Álvaro Fidalgo, Germán Berterame, Alexis Vega y el resto de los convocados por Javier Aguirre.

A través de las redes sociales del conjunto Azteca, se mostraron las primeras imágenes y videos de “El Maguito” como seleccionado mexicano, así como las primeras intervenciones que tuvo con el esférico en el terreno de juego.

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Las grandes sorpresas en la convocaria de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal Javier Aguirre dio a conocer la que es su penúltima convocatoria para el Mundial 2026; por lo que ya se perfilan los futbolistas que llegarán a la gran justa. 19 marzo, 2026

Video de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

Fue a través de las plataformas de Meta y X que se comenzaron a difundir las imágenes de Álvaro Fidalgo. En estas tomas, se puede ver al mexicano-español teniendo interacción con el esférico junto a Alexis Vega y Richard Ledezma, los cuales también forman parte del grupo de “sorpresas” en la convocatoria del “Vasco” Aguirre.

Las prácticas que realizó el hoy futbolista del Real Betis, se pudieron apreciar ejercicios de toques de primera intención, amagues a rivales, así como movimientos sin esférico para buscar el espacio en el terreno de juego.

¿Cuándo debutará Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana?

Si bien es cierto que aún no se sabe al 100% cuándo será la fecha en la que Álvaro Fidalgo debute formalmente con la Selección Mexicana, se espera que sea en el México vs Portugal que el ex de las Águilas del América tenga su presentación con el combinado Azteca.

Esto podría ser el próximo sábado 28 de marzo cuando la Selección Mexicana reciba a Portugal en la cancha del Estadio Azteca, el cual cada vez está más cerca de terminar su remodelación.

Jugadores a los que podría suplir Fidalgo en la Selección Mexicana

Entre los jugadores que podrían entrar en competencia directa con Álvaro Fidalgo dentro del Tricolor, están:

Marcel Ruiz

Carlos Rodríguez

Erick Sánchez

Alexis Gutiérrez

Brian Gutiérrez

Así fue el primer gol de Álvaro Fidalgo con el Real Betis

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