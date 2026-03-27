George Russell de Mercedes insulta y ataca a ‘Checo’ Pérez previo al GP de Japón

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se encuentra nuevamente en el ojo del huracán previo al Gran Premio (GP) de Japón 2026, pues durante las primeras prácticas en el Circuito de Suzuka el corredor de la escudería Cadillac se vio envuelto en un choque con Alex Albon, así como en una confrontación con George Russell.

Fue con cerca de 30 minutos de tiempo para que terminara la primera práctica del GP de Japón, que el piloto de la escudería Mercedes insultó al mexicano rematando con una frase que fue tomada como “falta de respeto” para los fanáticos del automovilismo internacional.

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Escuderías, pilotos y Grandes Premios de la Fórmula 1 a seguir este 2026 En la temporada de este 2026 debutarán dos nuevas escuderías en la Fórmula 1 además de que se dará el regreso de ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas. 05 marzo, 2026

¿Qué pasó entre Checo Pérez y Russell?

Durante el periodo de prácticas en el Circuito de Suzuka de este viernes 27 de marzo, Sergio ‘Checo’ Pérez apareció directamente en el campo de visión de George Rusell, lo cual generó malestar en el piloto de Mercedes por obstruir su paso.

Justo después de ese momento y a segundos de haber rebasado al piloto de Cadillac, Russell se comunicó con su equipo de Mercedes para criticar al mexicano.

“¿Qué está haciendo este idiota? (...) Sí, tenía que ser Pérez, obviamente”, se escuchó decir a Russell durante la comunicación que tuvo con los jefes de la escudería de origen alemán.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en los primeros días del GP de Japón?

Más allá del altercado que tuvo ‘Checo’ Pérez con George Russell, es importante mencionar que el ex de Red Bull tuvo una jornada para el olvido, pues durante la primera práctica tuvo un choque con Alex Albon, lo cual le impidió estar de forma adecuada en el resto de la jornada en Japón.

Este incidente generó que el mexicano pasara la mayor parte de la segunda práctica en el taller de mecánicos, esto con la finalidad de poder reparar su monoplaza previo a la largada que ocurrirá en el Circuito de Suzuka.

Things got a little bumpy for Albon and Perez in FP1 😮#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/sj7TiTmJYb — Formula 1 (@F1) March 27, 2026

¿Cuándo es el GP de Japón?

Vale la pena mencionar que el GP de Japón en donde ‘Checo’ Pérez buscará hacer historia con Cadillac, dará inicio en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana.

Checo Pérez terminó en el lugar 14 en su primera práctica de F1 con Cadillac

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