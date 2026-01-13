¡Ya súbete Checo! Detalles y diseño del primer monoplaza Cadillac de la Fórmula 1 que piloteará Sergio Pérez

Cada vez estamos más cerca del debut de la escudería Cadillac dentro de la Fórmula 1, por lo cual a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se revelaron los detalles y el diseño del monoplaza que estará piloteando Sergio ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas en la temporada 2026 de este deporte motor.

Es importante mencionar que el monoplaza que fue presentado a través de las redes sociales, será con el cual tanto el piloto mexicano como el finlandés estarán realizando las últimas pruebas en Barcelona, España previo al inicio de la próxima temporada de la Fórmula 1.

Imágenes y detalles del monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

De acuerdo con el anuncio de Cadillac , el monoplaza que fue presentado será la edición especial con el cual se asumirá la semana de pruebas de todos los equipos en Barcelona, España, por lo cual la escudería debutante en la Fórmula 1 podría comenzar a medir su auto contra los gigantes del deporte como Mercedes, Red Bull, McLaren y demás.

En las imágenes que fueron compartidas a través de las redes sociales, se aprecia un vehículo prácticamente al 100% color negro mientras que el logo de Cadillac se presenta en color plata en la parte del motor del monoplaza.

Por otro lado, el diseño también destaca los nombres de todos y cada uno de los involucrados en la creación de este nuevo equipo de la F1 y el vehículo, los cuales están inmortalizados en letras plateadas en el morro del monoplaza de Cadillac.

¿Cuándo son las pruebas de Checo Pérez en Barcelona con Cadillac?

Es importante mencionar que las pruebas en pista de todos los equipos de la Fórmula 1 darán inicio el próximo lunes 26 de enero en Barcelona, además de que se prevé culminen las labores hasta el día 30 del mismo mes.

Será a partir de esa fecha que tanto Sergio ‘Checo’ Pérez como Valtteri Bottas, podrán estrenar el monoplaza de Cadillac que también estará debutando en los circuitos de la Fórmula 1.

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la Fórmula 1?

La temporada 2026 de la Fórmula 1 dará inicio el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, Australia y continuará con el GP de China en Shanghai y la cual también contará con carrera Sprint.

Vale la pena mencionar que el GP de México está previsto para disputarse el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre de este mismo 2026.

