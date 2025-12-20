‘Checo’ Pérez mantendrá su mítico número 11 en su debut con Cadillac en Fórmula 1

En el marco del regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a las pistas de la Fórmula 1 para la temporada 2026, se reveló que el piloto tapatío estará portando nuevamente su mítico número 11 como parte de la escudería Cadillac y el cual portó a lo largo de su estadía con Red Bull Racing.

Ha sido desde la temporada de 2014 cuando corría para la entonces escudería de Force India, que el piloto mexicano adoptó el número 11 como suyo, esto en honor al ariete chileno Iván “El Bam-Bam” Zamorano cuando portó los colores del América.

Por si fuera poco, el mismo ‘Checo’ Pérez mencionó que el número 11 forma parte de su historia como piloto gracias a que fue con él que consiguió su mítica victoria con Racing Point en el Gran Premio de Sakhir en el 2020.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los números que ha portado ‘Checo’ Pérez como piloto en Fórmula 1

Vale la pena mencionar que más allá del número 11, ‘Checo’ Pérez ha portado únicamente otros tres dorsales como piloto de la Fórmula 1, esto en su etapa como “novato” en los circuitos del deporte motor más importante a nivel internacional.

En sus dos primeras temporadas con la escudería Sauber, el mexicano portó los números 17 y 15, mientras que en su única temporada como piloto de McLaren, el tapatío utilizó el número 6.

¿Cuándo debuta ‘Checo’ Pérez con Cadillac?

Vale la pena mencionar que si todo sale cual lo planeado de cara al inicio de la próxima temporada de la Fórmula 1 , Sergio ‘Checo’ Pérez podría debutar en los circuitos del deporte motor en el Gran Premio de Australia que se llevará a cabo en marzo de 2026.

Esta podría ser la primera carrera del piloto mexicano con la nueva escudería de Cadillac, la cual también estará debutando en los circuitos de la Fórmula 1 codo a codo junto a equipos como Red Bull Racing, Mercedes, McLaren y demás.

Operan a Santiago Giménez del tobillo derecho

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.