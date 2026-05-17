Cruz Azul ya espera rival y éste saldrá de la semifinal de vuelta Pumas vs Pachuca que se disputará esta noche en el Estadio Olímpico Universitario y podrás ver a través de Azteca Deportes.

Los Tuzos llegan con la ventaja de un gol después de imponerse en el Estadio Hidalgo; sin embargo, también lo hacen con bajas tras una expulsión de último minuto.

Mientras que Pumas, en palabras de su entrenador Efraín Juárez, salió a jugar una eliminatoria de 180 minutos y lo que se vio el pasado jueves no será lo mismo que harán en casa, por lo que se espera un juego lleno de emociones.

¡Partidazo en CU! 🔥⚽



Pumas UNAM y Pachuca definirán al último finalista del Clausura 2026 👀



Los Universitarios necesitan la victoria para instalarse en la gran final, luego de caer 1-0 en el duelo de ida en casa de los Tuzos 💥



Warrior nos tiene todo el análisis previo a la… pic.twitter.com/g3Byvn1J2C — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 17, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Link y horario para ver en vivo el Pumas vs Pachuca

El partido lo podrás ver en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro del país) hoy domingo 17 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario.

La transmisión la tendrás en Azteca Deportes con los mejores comentaristas del futbol mexicano, es decir, con Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.

Lo verás por Azteca 7 en televisión abierta, por la app de Azteca Deportes y por el sitio web; recuerda que la transmisión inicia a las 18:50 horas.

¿Qué necesitan ambos equipos para llegar a la final del Clausura 2026?

Tras lo visto en el partido de ida, esto es lo que necesitan los equipos para enfrentarse a Cruz Azul:

Pumas necesita ganar por un gol y empatando en el global, pasaría a la final debido a que fue el primer lugar de la competencia

y empatando en el global, pasaría a la final debido a que Pachuca necesita que Pumas no le anote o ganar en Ciudad Universitaria

La moneda está en el aire para ambos equipos y en unas horas sabremos cuál será la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.