Ángel Correa consigue récord único en México con su gol ante Toluca en la final de Liga MX

Los Tigres de Guido Pizarro lograron llevarse la ventaja por marcador 1-0 en la final de ida ante el Toluca de Antonio “El Turco” Mohamed, sin embargo y más allá de eso, este primer partido de la serie que define al campeón del Apertura 2025 de la Liga MX, pasó a los libros de historia gracias a la anotación del campeón del mundo, Ángel Correa.

Y es que con el gol del exjugador de la Selección Argentina en Qatar 2022, el futbolista de los Tigres se convirtió en el único campeón de la Copa del Mundo de la FIFA en marcar en una final de la Liga MX en toda la historia.

¿Quiénes han sido los campeones del mundo que jugaron la liguilla en México?

Con este histórico gol marcado por Ángel Correa, el delantero argentino se puso por arriba de jugadores como Ronaldinho, Sergio Ramos, Bebeto, Claudio Borghi y demás figuras de talla internacional en relación a su participación en las liguillas del futbol mexicano.

A pesar de ello, es importante mencionar que existe una larga lista de futbolistas que fueron campeones del mundo y después llegaron a México para disputar liguillas. Entre ellos están los siguientes:

Sergio Ramos

Florian Thauvin

Luis Islas

Óscar Ruggeri

Sergio Almirón

¿Cuántos campeones del mundo han jugado en Liga MX?

Hasta el momento suman un total de 19 futbolistas campeones del mundo los que han jugado en la hoy Liga MX, esto sin importar si el título mundial lo consiguieron antes o después de su paso por México.

Estos jugadores son:

Vavá, con el América

Didí, con el Veracruz

Oreco, con Toluca

Ricardo La Volpe, con Atlante

Mauro Camoranesi, con Cruz Azul

Héctor Miguel Zelada, con América

Leopoldo Luque con Tampico Madero

¿Cuándo es la vuelta de la final Toluca vs Tigres?

Vale la pena mencionar que la final de vuelta de la Liga MX entre Toluca y Tigres, se disputará este próximo domingo 14 de diciembre en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

