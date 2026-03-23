De Gignac a Paulinho: Lista de jugadores de la Liga MX que fueron convocados por selecciones europeas

El delantero del Toluca, Paulinho, fue convocado de último momento por la Selección de Portugal para la Fecha FIFA de marzo, en una decisión que destaca el momento goleador que ha tendido desde la Liga MX.

La inclusión del atacante se dio tras las bajas de Rafael Leão y Rodrigo Mora, quienes quedaron fuera de la convocatoria dirigida por Roberto Martínez. El equipo luso disputará amistosos ante México y Estados Unidos como parte de su preparación rumbo al Mundial de 2026.

Nuestro tricampeón a la Seleçao 🇵🇹 ¡Merecidísimo! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/oIlauHZoR9 — Toluca FC (@TolucaFC) March 23, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Paulinho se gana su lugar con Portugal tras brillar en Liga MX

El tricampeón de goleo del futbol mexicano se integrará a la concentración cuando el combinado europeo llegue a la Ciudad de México, donde sostendrán uno de sus compromisos amistosos.

El llamado representa una nueva oportunidad para Paulinho, quien ya ha disputado tres partidos con su selección. Su rendimiento con Toluca ha sido clave para mantenerse en el radar del cuerpo técnico, en una convocatoria donde destaca la ausencia de Cristiano Ronaldo por lesión.

El propio delantero reconoció que la noticia cambió su ánimo tras el empate ante Pachuca, asegurando que es resultado del trabajo constante y del respaldo que ha recibido tanto del club como del país.

¿Llegará? Santi Giménez es operado a meses del Mundial 2026

¿Qué jugadores europeos han sido convocados desde la Liga MX?

Aunque el caso de Paulinho llama la atención, no es único. A lo largo de los años, varios futbolistas europeos han sido considerados por sus selecciones mientras jugaban en México, aunque se trata de episodios poco frecuentes.

Uno de los ejemplos más recientes es el de Mateusz Bogusz, mediocampista de Cruz Azul que fue convocado por Polonia para eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El caso más mediático en la historia reciente es el de André-Pierre Gignac, quien tras su llegada a Tigres en 2015, continuó recibiendo llamados con Francia e incluso fue considerado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

VIDEO: Gol del año; el derechazo de Nahuel Molina al Real Madrid en el Derbi Madrileño ya es candidato al Puskás ¡Partidazo en el Bernabéu! El Madrid se acerca al Barcelona tras superar a un Atleti que dio pelea con un disparo inolvidable del argentino Nahuel Molina. 22 marzo, 2026

Casos históricos: europeos en México que no perdieron su selección

En décadas anteriores también hubo antecedentes. Ilie Dumitrescu fue convocado por Rumania durante su paso por América y Atlante, mientras que Emil Kostadinov (Tigres) mantuvo actividad con la Selección de Bulgaria.

Otros nombres incluyen a Viktor Trenevski (Puebla) con Macedonia del Norte, Vincent Janssen (Rayados) con Países Bajos y Andrija Vukčević (Juárez) con Montenegro, quienes también lograron mantenerse en el radar internacional.

El llamado de Paulinho confirma que, aunque inusual, la Liga MX puede ser una vitrina válida para futbolistas europeos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.