Viernes botanero; hora y liga de streaming para ver el Mazatlán vs Cruz Azul gratis por la Jornada 12 de la Liga MX

Si tu plan de viernes por la noche es estar en casa descanso y disfrutando de buen futbol te tenemos muy buenas noticias, pues en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, estará iniciando el partido Mazatlán vs Cruz Azul correspondiente a la Jornada 12 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Será a través de la señal de Azteca 7 donde se podrán ver los 90 minutos del partido completamente en vivo, sin embargo, también se contará con una opción de streaming para ver sin costo el juego entre los Cañoneros y La Máquina, el cual se disputará en la cancha del Estadio El Encanto.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Justo para el Mundial 2026; Santiago Giménez vuelve a ser convocado por el Milan tras 5 meses Tras una fuerte lesión en uno de sus tobillos, Santiago Giménez regresó a la convocatoria del conjunto Rossonero para el Milan vs Torino; aquí los detalles. 20 marzo, 2026

Liga de streaming para ver el Mazatlán vs Cruz Azul

Al ser una transmisión que corre a cargo de Azteca 7, los 90 minutos del Mazatlán vs Cruz Azul también se podrán ver en vivo y sin costo a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes, las cuales contarán con el partido en directo a través del siguiente enlace oficial, o bien con el minuto a minuto en el portal web.

Serán las mejores voces de la narración en México, las encargadas de llevar la crónica del partido hasta tu televisión o dispositivo móvil, esto para que no te pierdas detalles del compromiso que se jugará en El Encanto.

¿Cómo llegan Mazatlán y Cruz Azul al juego de la Jornada 12 del Clausura 2026?

El Mazatlán vs Cruz Azul será un partido cargado de emociones tanto para los Cañoneros como Cementeros, pues los dirigidos por Sergio Bueno vienen de perder 2-0 ante el América de André Jardine, mientras que La Máquina de Nicolás Larcamón vienen de pasar a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante los Rayados de Monterrey.

Actualmente los mazatlecos suman dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos compromisos, mientras que Cruz Azul viene de tres victorias y dos empates de forma consecutiva entre Liga MX y Concachampions.

Próximos partidos de Mazatlán y Cruz Azul

Pasando el partido Mazatlán vs Cruz Azul, los Cañoneros deberán medirse ante los Rayos del Necaxa hasta el 3 de abril, mientras que La Máquina hará lo propio ante los Tuzos de Pachuca el día 4 del próximo mes, esto desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

Se confirma la ruptura del tendón de aquiles de Luis Ángel Malagón

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.