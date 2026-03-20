Justo para el Mundial 2026; Santiago Giménez vuelve a ser convocado por el Milan tras 5 meses

La Selección Mexicana y el AC Milan están “de fiesta” pues luego de cinco meses fuera de actividad por una grave lesión en uno de sus tobillos, el delantero Azteca Santiago Giménez volvió a la convocatoria del conjunto Rossonero para el partido que disputarán ante el Torino por la Serie A.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que ‘il Diavolo’ anunció que el canterano del Cruz Azul estará en el banco de suplentes para el partido correspondiente a la Jornada 30 de la Serie A.

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Orgullo mexicano: Así fue el golazo con el que Santiago Giménez debutó en Serie A con el Milan Santiago Giménez tuvo sus primeros minutos como delantero del AC Milan en la Serie A y se estrenó con un golazo; conoce cómo fue la anotación del mexicano. 08 febrero, 2025

¿Cuándo y a qué hora es el Milan vs Torino?

Será este próximo sábado 21 de marzo que se estará disputando el partido Milan vs Torino, en el cual podría volver a tener minutos de juego el delantero mexicano Santiago Giménez, esto luego de la lesión que sufrió en octubre del 2025 y por lo cual se perdió más de la mitad de la temporada.

El cotejo dará inicio en punto de las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México, y el partido se podrá ver completamente en vivo a través de la señal de ESPN y las plataformas de streaming de Disney dentro de la República Mexicana.

The gaffer on...



⚖️ Balance

🆚 Tomorrow's game

💪 Being competitive pic.twitter.com/hyei5cQqU5 — AC Milan (@acmilan) March 20, 2026

¿Cuántos partidos se perdió Santiago Giménez con el Milan?

El último partido en el que Santiago Giménez tuvo actividad fue en el empate a un gol del partido Atalanta vs Milan del 28 de octubre de 2025. Desde entonces, el delantero mexicano se perdió un total de 22 compromisos oficiales con el conjunto Rossonero.

Durante los meses de inactividad que tuvo el ex atacante del Feyenoord de Países Bajos, se comenzó a especular sobre su posible salida del ‘Diavolo’, esto por su bajo rendimiento de cara al arco rival.

¿De qué se lesionó Santiago Giménez?

“Santi” sufrió una grave lesión en su tobillo derecho desde finales del 2025, motivo por el cual tuvo que ser sometido a una artroscopia en diciembre del año pasado, esto tras meses de molestia y luego de un fallido tratamiento “conservador”.

¿Llegará? Santi Giménez es operado a meses del Mundial 2026

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