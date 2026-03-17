El Mundial 2026 por YouTube; FIFA llega a histórico acuerdo con la plataforma gratis

Si todavía no estás seguro por dónde vas a ver el Mundial 2026 de la FIFA te tenemos muy buenas noticias, pues este martes 17 de marzo se dio a conocer el histórico acuerdo que la plataforma de YouTube cerró para poder contar la retransmisión de algunos de los partidos de la Copa del Mundo.

Fue a través de un comunicado que el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional, anunció que YouTube será la plataforma digital preferente a lo largo del torneo, el cual dará inicio en junio próximo a nivel mundial.

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¿Cómo es el acuerdo entre la FIFA y YouTube para el Mundial 2026?

A pesar de lo prometedor que es el acuerdo entre la FIFA y YouTube para la transmisión de los partidos del Mundial 2026, la realidad es que esta alianza solamente permitirá la proyección de los goles, jugadas importantes y resúmenes completos a los medios colaboradores oficiales.

De igual forma, en algunos casos y bajo ciertos criterios, se podrán retransmitir en su totalidad los 90 minutos de algunos partidos de la Copa del Mundo de este 2026, esto con la finalidad de que el torneo de futbol más importante a nivel internacional pueda llegar a más aficionados.

Por otro lado, se informó que los canales de YouTube podrán retransmitir los primeros 10 minutos de los partidos de la justa mundialista sin ningún tipo de penalización, esto con el fin de generar mayor arraigo en la población mundial.

YouTube is officially a Preferred Platform for the @FIFAWorldCup 2026 ⚽



Get closer to the action than ever before:



✅Go behind-the-scenes with your favorite @YouTubeCreators.

✅Revisit iconic archival matches on the official FIFA channel.

✅Media partners can stream the first… — Updates From YouTube (@UpdatesFromYT) March 17, 2026

¿Qué partidos del Mundial 2026 se verán por YouTube?

En cuanto a los partidos completos que se podrán ver en YouTube, es importante destacar que estos serán principalmente los cotejos considerados como históricos por la misma FIFA, esto desde la primera edición del Mundial que fue en Uruguay 1930, hasta la de este 2026.

Por ello, hasta el momento no se ha dado a conocer cuáles serán los partidos de la Copa del Mundo que se podrán ver a través de la plataforma de streaming antes mencionada.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que el Mundial 2026 de la FIFA dará inicio el próximo 11 de junio, por lo cual el campeonato en donde la Selección Mexicana será la encargada de abrir el telón, está a menos de tres meses de iniciar.

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