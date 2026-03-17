Mundial de Futbol 2026: Recopilarán información de turistas que viajen a CDMX

La Ciudad de México aprovechará el Mundial 2026 para realizar un estudio del perfil de los turistas que visitan la capital (CDMX). Entre abril y noviembre, las autoridades aplicarán más de 3,000 encuestas a visitantes nacionales e internacionales en zonas estratégicas.

El programa permitirá a las autoridades identificar qué buscan los turistas en la Ciudad de México, incluyendo sus intereses culturales, gastronómicos y recreativos,.

Según los funcionarios, los datos recopilados ofrecerán información clave sobre los perfiles de quienes visitan la ciudad por el Mundial, incluyendo duración de estadía, canales de reserva, tipo de alojamiento elegido y actividades favoritas.

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¿Qué información de los turistas se recopilará durante el Mundial 2026?

El estudio contempla la aplicación de encuestas en puntos estratégicos como aeropuertos, estaciones de autobuses, hoteles y zonas turísticas concurridas. Los cuestionarios están diseñados para registrar información sobre motivos del viaje, expectativas de la visita y preferencias de actividades culturales y deportivas.

Las autoridades explicaron que el proceso es voluntario y confidencial, y permitirá generar un panorama amplio y representativo del perfil de los turistas que llegan a la Ciudad de México durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Además, se prevé que la recopilación de información se complemente con observación directa y registro de patrones de movilidad dentro de la ciudad, con el fin de tener datos más precisos sobre los comportamientos de los visitantes.

¿Cuál es el objetivo del estudio sobre turistas en CDMX?

El programa busca identificar segmentos de visitantes, hábitos y preferencias, así como comprender qué motiva a los turistas a elegir la Ciudad de México durante el Mundial. Esto permitirá a las autoridades ajustar la oferta de servicios turísticos y culturales según los intereses y necesidades de los visitantes.

Según los expertos, estudios de este tipo son valiosos porque ofrecen información directa sobre expectativas, comportamiento y satisfacción de los turistas, lo que contribuye a mejorar la experiencia del visitante sin centrarse necesariamente en aspectos económicos.

Con la información obtenida, la Ciudad de México podrá diseñar estrategias y actividades más efectivas para atender a los turistas durante grandes eventos, garantizando que la visita a la capital sea más atractiva y satisfactoria.

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