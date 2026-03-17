¿Más partidos para México? Irán negocia con FIFA cambiar su sede del Mundial 2026 para no jugar en EUA

La incertidumbre geopolítica tras el conflicto en Medio Oriente comienza a impactar al futbol internacional rumbo al Mundial de 2026. La selección de Irán pidió modificar su sede de partidos, lo que ha abierto la puerta a que México se convierta en alternativa para albergar sus encuentros.

De acuerdo con declaraciones difundidas por la Embajada iraní en México, el presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, confirmó que ya existen conversaciones con la FIFA para trasladar los partidos del combinado asiático a territorio mexicano.

"Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México", se pudo leer en el mensaje de X.

🔹مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران:

وقتی ترامپ صراحتأ اعلام کرده است که نمی‌تواند امنیت تیم ملی ایران را تأمین کند، قطعا به آمریکا سفر نمی‌کنیم/در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی، در کشور مکزیک برگزار شود — Embajada de Irán en México (@IraninMexico) March 16, 2026

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Irán analiza jugar en México

La postura surge después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera sobre posibles riesgos para la integridad del equipo iraní si disputa partidos en suelo estadounidense.

“Si no se puede garantizar la seguridad, definitivamente no viajaremos”, señaló Taj, dejando clara la preocupación del organismo rector del futbol iraní, lo que muchos interpretaron como la salida oficial de Irán de la justa deportiva.

El Mundial de 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, tendrá como sedes conjuntas a Estados Unidos, México y Canadá; sin embargo, la situación política podría obligar a ajustes logísticos inéditos en la historia reciente del torneo.

Irán no participaría en la Copa Mundial de la FIFA 2026

FIFA y AFC mantienen postura: Irán sí jugará el Mundial

Pese a las declaraciones de la dirigencia iraní, la Confederación Asiática de Futbol aseguró que, hasta el momento, Irán mantiene su participación confirmada en la Copa del Mundo.

El secretario general del organismo, Windsor Paul John, afirmó que no existe notificación oficial sobre una posible baja del equipo, por lo que continúan los preparativos normales.

Irán obtuvo su clasificación de manera deportiva y actualmente ocupa el puesto 20 del ranking mundial, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de Asia.

El futbol cambia para siempre; lista de reglas que la FIFA cambió para el Mundial 2026 Con la idea de mejorar el espectáculo en el terreno de juego, la FIFA modificó las reglas de saque de banda, atención médica y uso del VAR para el Mundial 2026. 14 marzo, 2026

¿Dónde jugaría Irán si no viaja a Estados Unidos?

En el calendario original, el conjunto iraní tiene programados partidos en ciudades estadounidenses como Inglewood, California, y Seattle, donde enfrentaría a selecciones como Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto como parte del Grupo B.

No obstante, en caso de que prospere la negociación con la FIFA, México podría absorber esos encuentros. Esto implicaría que estadios ya contemplados para el torneo en ciudades como Ciudad de México (CDMX), Guadalajara o Monterrey tendrían mayor carga de partidos.

Hasta ahora, la FIFA no ha emitido una postura oficial sobre este posible cambio, aunque se espera que el tema sea abordado próximamente.

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