Video de la victoria de Isaac del Toro en la Etapa 1 del Tour de UAE
El mexicano Isaac del Toro consiguió el triunfo con un dramático sprint en la última recta de la carrera
El 2025 fue el mejor año en la carrera del mexicano Isaac del Toro, sin embargo, busca que el 2026 sea todavía mejor y su comienzo lo comprueba. El ciclista ganó el sprint inaugural del Tour UAE (Emiratos Árabes Unidos) y arranca como líder de la competencia. Además, lo logró con un épico cierre.
El primer recorrido, de 118 kilómetros entre Madinat Zayed Majlis y Liwa Palace, fue una prueba en la que Del Toro logró imponerse a los competidores y llegar en primer lugar, incluso por encima del italiano Jonathan Milan, quien era el favorito para dicha carrera, pero una caída lo eliminó.
Video de la victoria de Isaac del Toro en la etapa 1 del Tour UAE
Los ciclistas saben que deben acelerar a fondo en la última recta e Isaac del Toro lo hizo a la perfección. Logró un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 56 segundos para llegar en primer lugar, con una media de 46.9 kilómetros por hora. Además, estuvo por encima del neerlandés Cees Bol y el italiano Antonio Tiberi.
Sprinters’ stage? Del Toro disagrees 💥— Velon CC (@VelonCC) February 16, 2026
Mexican national champion Isaac del Toro exploded clear on the uphill finish at Liwa Palace to snatch victory on Stage 1 of the UAE Tour 💪🏻
🇦🇪 #UAETour pic.twitter.com/s4BzHaTCve
Isaac del Toro comienza como líder el Tour UAE
La última recta del sprint era una subida, por lo que pocos ciclistas se atrevieron a acelerar en ese momento, considerando que ya habían recorrido más de 100 kilómetros, pero del Toro lo hizo y aventajó a Bol por 4 segundos y a Tiberi por 6 segundos.
Así, la etapa 1 concluye con el mexicano en lo más alto de la competencia, confirmando que buscará el título este 2026 y que espera mantener la punta durante las próximas carreras, en donde aprovechará la ventaja que consiguió.
🔥🏆🐂 Yesssss Torito!!!— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) February 16, 2026
☝️ @ISAACDELTOROx1 storms to victory on Stage 1 of the #UAETour 🇦🇪 and steps into the leader’s jersey! #WeAreUAE pic.twitter.com/FBp5JcLuXJ
