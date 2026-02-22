¡Histórico! Isaac del Toro es campeón del UAE Tour 2026; así defendió el maillot rojo

El ciclismo mexicano vivió una jornada histórica en Medio Oriente. Con apenas 22 años, Isaac del Toro conquistó el UAE Tour 2026 y se convirtió en el primer mexicano en ganar la clasificación general de una carrera por etapas del UCI World Tour.

El corredor del UAE Team Emirates aseguró el maillot rojo tras completar la séptima y última etapa, que concluyó en Abu Dhabi Breakwater, donde cruzó la meta dentro del pelotón para sellar una semana perfecta.

¿Cómo ganó Isaac del Toro el UAE Tour 2026?

Del Toro llegó al último día con una ventaja de 20 segundos sobre el italiano Antonio Tiberi y de más de un minuto respecto al australiano Lucas Plapp. La consigna era clara: evitar cortes y mantener el control en una etapa de 149 kilómetros mayormente llana, que se disputó a una velocidad récord de 50.566 km/h.

Lo que parecía un cierre tranquilo al sprint se transformó en una batalla táctica desde el kilómetro cero. El belga Remco Evenepoel, uno de los favoritos, lanzó un ataque sorpresivo que puso en alerta a la escuadra del líder.

En el movimiento también se involucró el colombiano Harold Tejada, cuarto en la general; sin embargo, el equipo del mexicano reaccionó de inmediato. Con disciplina, neutralizó cualquier intento de fuga peligrosa y protegió la ventaja acumulada en la montaña durante los días previos.

Isaac del Toro nos cuenta sus inicios en el ciclismo

Clasificación final del UAE Tour 2026

Mientras la general quedaba bajo resguardo, la victoria de etapa fue para el italiano Jonathan Milan, quien firmó su tercera conquista parcial de la semana tras imponerse en el embalaje final, luego de que el pelotón absorbiera a una escapada que resistió hasta los últimos dos kilómetros.

En la clasificación general, el podio quedó de la siguiente manera:



Isaac del Toro (UAE Team Emirates) — 21h10m30s

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) — a 0:20

Lucas Plapp (Team Jayco AlUla) — a 1:14

Completaron el Top 10 Harold Tejada, Felix Gall, Lennert Van Eetvelt, Derek Gee, Jorgen Nordhagen, Tobias Halland Johannessen y Remco Evenepoel.

Información en desarrollo...