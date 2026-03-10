Fidalgo y Ochoa “confirmados”; las sorpresa en la Selección Mexicana para los juegos vs Portugal y Bélgica

La novela sobre la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo y el regreso de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana parece haber terminado, pues información revelada este martes 10 de marzo por David Medrano de Azteca Deportes, confirmó que tanto el jugador del Real Betis como el del AEL Limassol de Chipre, serán llamados por Javier Aguirre.

Fue a través de las redes sociales oficiales del periodista deportivo, que confirmó se confirmó que el tricampeón con las Águilas, así como el canterano del América, fueron buscados para los partidos ante Portugal y Bélgica de la fecha FIFA de marzo.

Confirman convocatoria de Álvaro Fidalgo con la Selección Mexicana

De acuerdo con la información dada a conocer por Medrano Félix, fue la Dirección de Selecciones Nacionales de México, la que envió de manera formal una carta de convocatoria al Real Betis de LaLiga de España para Álvaro Fidalgo, el cual estaría viviendo su primera experiencia como jugador internacional.

Se señaló que el apartado es uno de los requisitos indispensables para las convocatorias de quienes juegan fuera de la Liga MX, por lo cual el méxico-español será uno de los principales jugadores en el llamado del “Vasco” Aguirre.

¿Qué pasará con Guillermo Ochoa en el Mundial 2026?

Por otro lado, se dio a conocer que el mismo Javier Aguirre y los altos funcionarios de la Selección Mexicana, realizaron el mismo proceso de convocatoria con el AEL Limassol de la liga de Chipre, esto para el llamado del guardameta Guillermo Ochoa.

A pesar de ello, es importante resaltar que varios reportes apuntan a que “Paco Memo” está visualizado como el tercer portero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, esto gracias a que tanto Luis Ángel Malagon del América como José Raúl Rangel de las Chivas, lucen como los más afianzados en la portería del Tri.

Posibles convocados para la fecha FIFA de marzo

Más allá de la posible convocatoria de Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa para los próximos juegos de la Selección Mexicana, es importante mencionar que en el llamado también podrán estar los siguientes jugadores:

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Orbelín Pineda

Raúl Jiménez

Edson Álvarez

Armando González

Luis Romo en caso de que se recupere de lesión

Así fue el primer gol de Álvaro Fidalgo con el Real Betis

