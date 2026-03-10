México Femenil cerrará en casa la clasificatoria rumbo al Mundial 2027; jugarán en Toluca y Zacatecas

La Selección Mexicana Femenil se prepara para disputar dos partidos decisivos en abril dentro de las clasificatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2027 y a los Juegos Olímpicos de 2028.

El equipo dirigido por Pedro López cerrará la fase preliminar con encuentros en territorio mexicano ante Islas Vírgenes de Estados Unidos y Puerto Rico.

Estos duelos forman parte del proceso eliminatorio que definirá a las selecciones que avanzarán al Campeonato Concacaf W 2026, torneo que repartirá los boletos de la región para el Mundial de Brasil 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¡La Femenil en 𝙕𝙖𝙘𝙖𝙩𝙚𝙘𝙖𝙨! 🤩🇲🇽



💚 Nuestro equipo disputará el tercer partido de las Clasificatorias de Concacaf W en nuestro país, con nuestra afición, cuando se mida a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 🇻🇮



El estadio Carlos Vega Villalba será el escenario de… pic.twitter.com/3rRQ6KTL0Q — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) February 9, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo y dónde jugará México Femenil sus próximos partidos de eliminatoria?

El primer compromiso será el 10 de abril a las 19:00 horas frente a Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Estadio Carlos Vega Villalba. Este encuentro tendrá un significado especial, ya que marcará la primera ocasión en que la selección mayor femenil dispute un partido oficial en el estado de Zacatecas.

Posteriormente, según el calendario de Concacaf, el equipo mexicano enfrentará a Puerto Rico el 18 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nemesio Díez, en Toluca, Edomex. Este duelo podría resultar determinante para definir el liderato del grupo —ya que se trata del 1 y 2 del Grupo A— y asegurar el pase a la siguiente fase del torneo clasificatorio.

¿Una mujer puede vivir del futbol en México? Jugadoras de Pumas femenil lo responden

La femenil llega motivado tras victoria histórica ante Brasil

La selección mexicana afrontará estos compromisos con confianza después de lograr una victoria destacada en un partido amistoso internacional frente a la Selección femenina de Brasil, una de las potencias del futbol mundial.

El encuentro se disputó en el Estadio Ciudad de los Deportes y terminó con triunfo de México por 1-0. El único gol del partido llegó al minuto 75, cuando Charlyn Corral ejecutó un tiro de esquina que fue rematado de cabeza por Greta Espinoza para sellar el marcador.

Aunque el conjunto brasileño tuvo mayor posesión en varios momentos del partido, el cuadro mexicano supo resistir la presión y aprovechar una jugada a balón parado para quedarse con la victoria.

El resultado fue considerado significativo debido a que Brasil se encuentra habitualmente entre las mejores selecciones del ranking de la FIFA en el futbol femenil.

Con este antecedente positivo y la posibilidad de jugar en casa, el Tri Femenil buscará cerrar con paso firme la fase preliminar de las eliminatorias y consolidar su camino hacia el Campeonato Concacaf W 2026, paso previo para aspirar a un lugar en el Mundial de 2027 y en los Juegos Olímpicos de 2028.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.