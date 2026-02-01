Álvaro Fidalgo se va del América y regresa a Europa

El Club América sufrió grandes cambios en cuestión de horas. Ya es oficial, Álvaro Fidalgo , uno de sus últimos ídolos, confirmó su salida del equipo en una rueda de prensa y ahora tendrá la oportunidad de jugar en Europa, con el Real Betis, en su natal España.

"No es un adiós para siempre", dijo Fidalgo, dejando la puerta abierta a un posible regreso al América en el futuro. Sin mencionar que el mediocampista ya cuenta con la nacionalidad mexicana y, si el entrenador lo desea, podría considerarlo para futuras convocatorias en partidos de México.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Álvaro Fidalgo se despide del América

Fidalgo jugó su último partido con el América el 31 de enero del 2026, en la victoria de 2-0 ante Necaxa. Desde ese momento la sensación era extraña, pues Álvaro se veía muy nostálgico como para ser un simple partido de jornada 4. No lo era. Era su último partido con el América, el equipo de sus amores.

Menos de 24 horas después se confirmó el rumor. Fidalgo se va a España para firmar con el Real Betis y así ponerle fin a un ciclo de cinco años en México jugando con las 'Águilas'. Y por si quedaba alguna duda, el club le organizó una rueda de prensa, en donde aprovechó para despedirse y confirmar que la decisión fue completamente suya.

¡AGRADECIMIENTO A LA AFICIÓN! 🤝



Tras su salida de América, Alvarado Fidalgo no se olvidó de los hinchas 'Azulcremas' y muerta su cariño hacia ellos 👀 pic.twitter.com/R8p8h7khcC — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 1, 2026

Fidalgo se va a Europa tras no renovar con América

El contrato de Álvaro terminaba en cinco meses, por lo que el América tuvo que aceptar una oferta muy baja por su jugador estrella. Medios especializados reportan que la operación se dio por 1.5 millones de dólares más variables que pueden ascender la operación a 5 mdd.

El Real Betis consigue a uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX por un precio muy bajo, gracias a que el principal deseo de Fidalgo era volver a jugar en España y el América decidió apoyarlo. Destaca que las 'Águilas' tendrían una cláusula especial para recuperar al jugador en un futuro, con prioridad por encima de cualquier otro equipo del futbol mexicano.

Álvaro Fidalgo dice adiós al América|Getty

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.