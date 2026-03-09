¡Quiero que se repita la ocasión! Horario y dónde ver México vs EUA en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La selección mexicana vuelve al diamante este lunes 9 de marzo para disputar uno de los partidos más atractivos de la primera ronda del Clásico Mundial de Beisbol 2026, cuando se mida ante Estados Unidos national baseball team en un duelo que podría definir el liderato del Grupo B.

El encuentro genera gran expectativa por la rivalidad deportiva entre ambas selecciones y porque los dos equipos llegan con marca perfecta de 2-0, lo que convierte este enfrentamiento en uno de los más esperados del torneo internacional organizado por la World Baseball Classic Inc.

Another full slate of #WorldBaseballClassic action coming your way 👀🍿 pic.twitter.com/EnpTT7648A — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 9, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora juega México vs Estados Unidos hoy en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

El partido entre la Selección de béisbol de México y Estados Unidos se disputará en el Daikin Park, estadio que alberga varios encuentros de esta edición del torneo.

El juego está programado para iniciar a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Los aficionados en México podrán seguir el partido en vivo a través de varias opciones tanto en televisión abierta como en plataformas digitales, especialmente por Disney+.

México arrasó 16-0 a Brasil

México llega motivado luego de una contundente victoria frente a Brasil. En ese partido, la ofensiva mexicana conectó 16 imparables y ganó 16-0 en solo seis entradas, una demostración de poder que confirmó el buen momento del equipo dirigido por Benjamín Gil.

Antes de ese resultado, el equipo mexicano también había superado a Gran Bretaña en su debut del torneo, lo que le permitió mantenerse invicto en el grupo.

México gana primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial

Por su parte, Estados Unidos también ha derrotado a Brasil y a Gran Bretaña, por lo que el duelo de este lunes será clave para marcar diferencia en la tabla del Grupo B, donde también compite Italia.

Abridores del México vs Estados Unidos en el Clásico Mundial

Para este importante duelo, los estadounidenses enviarán al montículo al derecho Paul Skenes, quien fue reconocido como ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 2025.

México responderá con el también derecho Manny Barreda, en un juego que podría manejarse con estrategia de bullpen dependiendo del desarrollo del partido.

Aunque el encuentro no definirá por completo a los clasificados del grupo —ya que México, Estados Unidos e Italia comparten récord de 2-0—, el ganador de este duelo prácticamente asegurará su boleto a los cuartos de final.

México destroza 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol y se acerca a cuartos de final México consigue su segunda victoria en el Clásico Mundial de Béisbol y estaría muy cerca de asegurar su boleto para la siguiente ronda del torneo. 08 marzo, 2026

México domina a EUA en las últimas ediciones del Clásico Mundial

Además, el historial reciente favorece a México: en las últimas cuatro ediciones del Clásico Mundial, la selección mexicana ha logrado tres triunfos ante Estados Unidos, un dato que aumenta la expectativa por este enfrentamiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.