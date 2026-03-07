Tras días de terror, llegan a México César Arturo Ramos y demás árbitros varados en Qatar durante guerra

Después de cinco días varados en Doha, Qatar por el conflicto armado que se vive en Medio Oriente, este sábado 7 de marzo se dio a conocer que los árbitros mexicanos César Arturo Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, por fin pudieron regresar a nuestro país luego de la incertidumbre.

Fue a través de un mensaje emitido por la Comisión de Árbitros vía redes sociales, que se confirmó que los tres silbantes de la Liga MX aterrizaron en México con ayuda de la gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Regresan a México César Arturo Ramos y árbitros varados en Qatar

En su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), César Arturo Ramos dio a conocer lo que tuvo que vivir en Qatar junto a sus compañeros de trabajo, esto por el conflicto armado que se ha mantenido en Medio Oriente en los últimos días.

De acuerdo con las declaraciones del árbitro mundialista, a pesar de que el cónsul y autoridades locales estuvieron atentos de la situación, no contaban con escoltas ni autoridades que los protegieran durante su camino por tierra.

“Teníamos la documentación y el apoyo consular, pero no una escolta. Teníamos todo, había controles en los que nos bajaban y nos revisaban todo, hasta huellas dactilares, había mucha gente haciendo lo mismo, pero al salir por tierra estaba sin escolta”, señaló a medios nacionales el árbitro de la Liga MX.

¿Por qué quedaron varados en Qatar los árbitros Mexicanos?

Es importante mencionar que César Arturo Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra, quedaron varados en Doha, Qatar luego de que fueran invitados a dirigir un partido de la liga saudí entre el Al-Qadisya y el Al-Ettifaq.

Tras el encuentro dirigido, los silbantes aztecas abordaron a un avión con dirección a los Estados Unidos, sin embargo, la aeronave fue desviada hacía Qatar luego de que se cerrara el espacio aéreo de Arabia Saudita por el conflicto armado entre Irán e Israel.

