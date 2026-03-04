Harfuch se reúne con representantes de la FIFA para coordinar la seguridad durante el Mundial 2026 en México

A 99 días del comienzo del Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que sostuvo una reunión con representantes de la FIFA para establecer acciones coordinadas de seguridad durante el magno evento.

Esto después de que el 22 de febrero se desatara una ola de violencia en México luego de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fuera abatido en un operativo, provocando bloqueos en carreteras de todo el país. La noticia fue tendencia a nivel mundial y poco después, miles pidieron que se analizaran las condiciones de seguridad en México para albergar un evento como el Mundial.

El Mundial de 2026 en México es un hecho; ya se analiza la seguridad en las ciudades

Como respuesta, el mismo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que estaba "tranquilo" y que confiaba en la capacidad de México para ofrecer todas las condiciones de seguridad necesarias durante la Copa del Mundo. Algo que confirmó la misma presidenta Claudia Sheinbaum poco después.

Y ahora, es Omar García Harfuch quien personalmente comienza con la coordinación de acciones de seguridad con la FIFA para las ciudades anfitrionas del Mundial:



Ciudad de México (en el renovado Estadio Azteca)

(en el renovado Estadio Azteca) Jalisco (en el Estadio Akron)

(en el Estadio Akron) Monterrey (en el Estadio BBVA)

México será anfitrión de 13 partidos en total, por lo que se espera que millones de turistas se den cita en nuestro país para apoyar a sus respectivas naciones o incluso venir simplemente para vivir el ambiente mundialista.

México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026

"Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue de operativo que se implementará durante este evento continental", escribió Harfuch en su publicación. En donde confirmó que será un trabajo en conjunto con autoridades federales, estatales, municipales, Guardia Nacional y Ejército.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, sostuvimos hoy una reunión con representantes de la @FIFAWorldCup , autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, de Jalisco, y de Nuevo León para coordinar las acciones de seguridad rumbo a la #CopaMundialFIFA… pic.twitter.com/pxz0xUUdTf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 4, 2026

