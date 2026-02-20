Doble cartelera; todo lo que tienes que saber sobre la Copa de Leyendas Barcelona vs Real Madrid en Jalisco

Cada vez estamos más cerca de poder disfrutar de la Copa de Leyendas con el Barcelona vs Real Madrid, compromiso de exhibición que se llevará a cabo en la cancha del Estadio Akron de las Chivas en el marco del arranque del Mundial 2026 que también se disputará en el mismo inmueble.

Por ello en una entrevista exclusiva con adn Noticias la leyenda de la Selección Mexicana y el Club Guadalajara, Ramón Ramírez, dio más detalles de todo lo que se podrá vivir en el compromiso amistoso en el cual estarán participando figuras internacionales como Figo, Xavi Hernández, Carles Puyol, Iker Casillas y muchos más.

¿Qué habrá en la Copa de Leyendas Barcelona vs Real Madrid en Jalisco?

A diferencia de lo que se tenía pensado en un inicio, la Copa de Leyendas contará con una doble cartelera en la cual también estarán participando exfutbolistas legendarios de la Liga MX y en especial, de los clubes originarios del estado de Jalisco.

“Es una doble cartelera muy bien diseñada por todos los involucrados. El platillo fuerte será el juego de las leyendas de Barcelona vs las leyendas del Real Madrid (...) pero surgió la brillante idea de un preliminar en donde se manifieste el gesto de los 27 embajadores de Jalisco para el Mundial 2026”, señaló Ramón Ramírez para adn Noticias.

Y es que de acuerdo con la información oficial dada a conocer por los organizadores de la Copa de Leyendas, en este preliminar Embajadores de México vs Selección Jalisco estarán presentes las siguientes figuras de la Liga MX:

Oswaldo Sánchez

Fernando Quirarte

Pável Pardo “Bebé”

Jonny Magallón

“Chepo” de la Torre

Ramón Ramírez

Ramón Morales

Matías Vuoso

Héctor “Sansón” Reynoso

Bruno Marioni

Héctor el “Pirata” Castro

Javier Hernández (papá)

Juego de leyendas promoverá turismo en Guadalajara para el Mundial 2026

Ramón Ramírez destacó que la Copa de Leyendas Barcelona vs Real Madrid servirá para promover la ciudad de Guadalajara de cara al inicio del Mundial 2026, el cual estará iniciando en junio próximo.

“Buscamos que de alguna manera se manifieste el gesto que tuvo el gobierno de Jalisco tanto estatales como municipales, de nombrar 27 embajadores para el Mundial 2026. La mayoría jaliscienses, otros que no somos de nacimiento, pero que nos sentimos identificados con la ciudad, para promover esta sede mundialista”, señaló Ramón Ramírez.

¿Cuándo y a qué hora es la Copa de Leyendas en el Estadio Akron?

La Copa de Leyendas Barcelona vs Real Madrid se llevará a cabo el próximo 3 de marzo en la cancha del Estadio Akron de las Chivas. Será en esta misma fecha, que se dará el compromiso amistoso entre los Embajadores de México y la Selección Jalisco.

