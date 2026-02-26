Horarios, cartelera, boletos y todos los detalles de UFC México este 28 de febrero

La Arena Ciudad de México (CDMX) será sede del UFC Fight Night México este sábado 28 de febrero, con una cartelera llena de representantes aztecas que serán apoyados por miles de fanáticos que se darán cita para el magno evento.

La estrella del evento es Brandon Moreno, el primer campeón de la UFC nacido en México que desde hace varios años ha brillado en el máximo circuito de las artes marciales. Actualmente tiene un récord de 23-9-2 y se enfrentará al británico Lone'er Kavanagh, un joven que sueña con mostrar al mundo sus habilidades y dar la gran sorpresa de la noche.

Cartelera completa del UFC México este 28 de febrero

La cartelera estelar del evento es la siguiente:



Brandon Moreno (México) vs Leon'er Kavanagh (Inglaterra)

Marlon Vera (Ecuador) vs David Martínez (México)

Daniel Zellhuber (México) vs King Green (Estados Unidos)

Edgar Chairez (México) vs Felipe Bunes (Brasil)

Imanol Rodríguez (México) vs Kevin Borjas (Perú)

Santiago Luna (México) vs Angel Pacheco (Estados Unidos)

La cartelera preliminar será:



Ryan Gandra (Brasil) vs José Daniel Medina (Bolivia)

Ailin Pérez (Argentina) vs Macy Chiasson (Estados Unidos)

Cristian Quiñonez (México) vs Kris Moutinho (Estados Unidos)

Douglas Silva de Andrade (Brasil) vs Javier Reyes (Colombia)

Regina Tarin (México) vs Ernesta Kareckaité (Lituania)

Erik Silva (Venezuela) vs Francis Marshall (Estados Unidos)

Damian Pinas (Surinam) vs Wes Schultz (Estados Unidos)

¿A qué hora es UFC México?

La cartelera preliminar comenzará desde las 16:00 horas, así que los amantes del deporte se darán cita desde temprano en la Arena CDMX. Por otro lado, la cartelera estelar comenzaría entre las 19:00 y las 20:00 horas, así como la transmisión especial en streaming por Paramount.

Boletos para la UFC México este 28 de febrero

¡Todavía quedan boletos! Si no te has decidido a comprar tus entradas, puedes hacerlo en este link, en la página oficial de Super Boletos, aunque se recomienda hacerlo lo más pronto posible.

