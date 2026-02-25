Brandon Moreno, el favorito para ganar UFC Fight Night México en la Arena CDMX

Este sábado 28 de febrero tendremos el esperado UFC Fight Night México en la Arena CDMX. Un evento estelar que comenzará desde las 5:00 de la tarde con las peleas preliminares y que después tendrá su cartelera principal desde las 7:00 pm, donde la pelea de Brandon Moreno vs Lone'er Kavanagh será ele evento estelar.

Habrá muchos mexicanos en este evento, sin embargo, los reflectores están puestos en Brandon Moreno, el primer campeón de la UFC nacido en México que, desde hace varios años, ha demostrado ser uno de los mejores del mundo e en su división.

Brandon Moreno, favorito para el UFC México

De acuerdo con el análisis especializado de Cloudbet, Brandon Moreno es favorito para ganar la pelea, con un 64% de probabilidades, sobre el 36% que tiene Kavanagh. Esto se debe principalmente a dos factores: Moreno tiene más experiencia en combates estelares y de campeonato, además de que estará en casa, con el apoyo de toda la Arena CDMX.

El análisis también indica que será una pelea que llegará a los 5 rounds y que podría definirse por decisión en favor del mexicano. Aunque claro, por Kavanagh juega a favor su juventud, velocidad y explosividad, algo que utilizaría para intentar decidir el encuentro desde los primeros minutos.

Brandon, de 32 años, llega con un récord de 23-8-2, mientras que Kavanagh, de 26 años y nacido en Inglaterra, tiene un récord de 9-1. Otro factor importante es que el mexicano tiene una pequeña ventaja por tener mayor peso y altura, lo que le da un mejor alcance para el combate.

Cartelera completa del UFC México 2026

La UFC tiene confianza en que este evento será un éxito, considerando la siguiente cartelera:



Brandon Moreno (México) vs Leon'er Kavanagh (Inglaterra) / Peso Mosca

Marlon Vera (Ecuador) vs David Martínez (México) / Peso Gallo

Daniel Zellhuber (México) vs King Green (Estados Unidos) / Peso Ligereo

Edgar Chairez (México) vs Felipe Bunes (Brasil) / Peso Mosca

Imanol Rodríguez (México) vs Kevin Borjas (Perú) / Peso Mosca

Santiago Luna (México) vs Angel Pacheco (Estados Unidos) / Peso Gallo

