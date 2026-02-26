Ella es Regina Tarín, la mexicana que debutará en la UFC en la Arena CDMX

En poco tiempo, la mexicana Regina Tarín Malpica se ha robado los reflectores en el mundo de las artes marciales mixtas. Con tan solo 21 años ha sido campeona en algunas promociones y ahora se probará profesionalmente en la UFC, en donde tendrá un debut soñado en su tierra natal, en el evento de UFC México de este 28 de febrero del 2026.

Regina "Kill Bill" entró de última hora a la cartelera estelar del UFC México, en donde se enfrentará a la lituana Ernesta Kareckaité, luego de que la argentina Sofía Montenegro se bajara de forma inesperada a unos días del evento.

Destaca que la misma Regina recibió una invitación por parte de la WWE para sus pruebas de selección, luego de haber brillado en deportes de combate, aunque no hay más información al respecto.

¿Quién es Regina Tarín? Mexicana que debuta en la UFC

Con 1.72 m de altura, Regina destaca en el mundo de las artes marciales mixtas; tan solo en diciembre del 2023 se coronó como campeona de MMA en la promoción Budo Sento Championship, en donde ganó por sumisión en el primer asalto.

También ha peleado en Combate Global, en donde también ha ganado todas las peleas que ha tenido. Hasta ahora, acumula 7 peleas y 7 victorias, 4 de ellas por nocaut, 2 por sumisión y una de ellas por decisión.

Luego de brillar así en diferentes compañías, la misma Regina envió un mensaje en redes sociales al presidente de la UFC, Dana White, en donde solicitó una oportunidad para aparecer en el circuito estelar de artes marciales mixtas, una oportunidad que llegó antes de lo esperado y precisamente en su tierra natal.

¿A qué hora será la pelea de Regina Tarín en la UFC?

La pelea de Regina Tarín vs Ernesta Kareckaité ocurrirá durante la jornada preliminar, programada a las 16:00 horas de este 28 de febrero en la Arena Ciudad de México, como un combate que calentará los motores del evento.

