Final adelantada; hora y señal para ver el Cruz Azul vs Chivas por el Clausura 2026 de la Liga MX

Este sábado 21 de febrero en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, estará iniciando el partido Cruz Azul vs Chivas correspondiente a la Jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el cual es considerado como el compromiso de la semana por lo que se está en juego.

Y es que de momento las Chivas de Gabriel Milito se mantienen como líder invicto de la competencia, mientras que los dirigidos por Nicolás Larcamon se mantienen como el perseguidor más cercano del Rebaño en la tabla general.

¿Por dónde ver el Cruz Azul vs Chivas por streaming?

Si te tocó salir por compromiso familiar o de trabajo este fin de semana te tenemos muy buenas noticias, pues el Cruz Azul vs Chivas se podrá ver completamente en vivo a través de la señal de streaming Vix, la cual contará con toda la transmisión del cotejo.

Es importante mencionar que el precio de esta plataforma ronda entre los 149 y los 199 pesos de manera mensual, o bien de los 499 a los 999 pesos con el paquete anual que incluye incluso los partidos del Mundial 2026.

¿Cómo llegan Chivas y Cruz Azul al partido?

Como bien se mencionó desde un inicio, tanto Cruz Azul como Chivas llegan como los dos mejores equipos del torneo, pues de momento los dirigidos por Gabriel Milito marchan en la primera posición con 18 de 18 puntos disputados al momento, esto luego de vencer al América en el pasado Clásico Nacional.

Por su parte, los Celestes llegan tras vencer 2-1 a los Tigres de Guido Pizarro en calidad de local, por lo cual llegaron hasta los 13 puntos sumados en el torneo con cuatro victorias, un empate y una derrota.

Próximos rivales de Cruz Azul y Chivas en Liga MX

Vale la pena mencionar que luego del Cruz Azul vs Chivas La Máquina deberá medirse ante los Rayados de Monterrey en la Jornada 8 de la Liga MX, mientras que el Rebaño hará lo propio ante los vigentes bicampeones, los Diablos de Toluca.

