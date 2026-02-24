“La seguridad de los jugadores es prioridad"; Portugal podría cancelar partido vs México

El partido amistoso de México vs Portugal en el Estadio Azteca se hizo oficial a comienzos del 2026. Un encuentro de fecha FIFA que sería de los últimos para ambas selecciones antes del Mundial 2026; ya estaba todo listo, pero las condiciones de seguridad en México han obligado a la selección portuguesa a replantearse su visita.

El pasado domingo 22 de febrero se anunció la captura y muerte del narcotráficante Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desatando una ola de violencia en todo de México, que resonó a nivel mundial.

Gracias a esto, la misma Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) publicó un comunicado oficial para anunciar que se encuentran analizando las condiciones de seguridad en México para determinar si el partido podría llevarse a cabo o no el próximo 28 de marzo.

🇵🇹⚽ La Federación Portuguesa de Fútbol realizará una evaluación continua sobre la situación de seguridad en México, en el marco del partido agendado con la Selección Azteca para el 28 de marzo en la CDMX, y poder tomar alguna decisión pic.twitter.com/gSAMwFsPSE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 24, 2026

Portugal analiza cancelar el partido vs México por temas de seguridad

"La FPF sigue de cerca la delicada situación que se vive en México", detallaron, "Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación (...) en ese contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación", apuntaron.

"La Federación Portuguesa de Futbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio recto de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido" concluyeron.

Así, la selección portuguesa aseguró tener una excelente relación con la Federación Mexicana de Futbol, con la que van a mantener una comunicación constante y así establecer planes que garanticen la seguridad del equipo. El objetivo es jugar el amistoso el 28 de marzo, pero si la inseguridad no lo permite, Portugal no dejaría viajar a sus jugadores, cuerpo técnico y staff.

