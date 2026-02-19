Larcamon lo confirma; Kevin Mier estará listo para el Cruz Azul vs Chivas en la Jornada 7 de Liga MX

Luego de más de tres meses fuera de actividad por una fractura de tibia, este 19 de febrero el entrenador de La Máquina, Nicolás Larcamon, confirmó que el arquero colombiando Kevin Mier estará listo para ver actividad con la Sub-21 este próximo sábado en el Cruz Azul vs Chivas de la categoría.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el estratega argentino señaló que Mier oficialmente terminó su periodo de recuperación tras la cirugía, por lo cual ahora se deberán enfocar en poner “a punto” futbolístico al arquero de la Selección Colombia.

¿Kevin Mier jugará el Cruz Azul vs Chivas de la Jornada 7?

De acuerdo con lo mencionado por el mismo Larcamon, se está evaluando si Kevin Mier puede ver actividad este próximo sábado 21 de febrero en el Cruz Azul vs Chivas de la categoría Sub-21, por lo cual aún no es seguro que regrese a las canchas del futbol mexicano.

Pese a ello, se confirmó que el colombiano ya entró de lleno a la disputa por la titularidad de la portería del primer equipo de Cruz Azul junto a Andrés Gudiño, el cual se ha mantenido como el portero titular en los últimos meses.

¿Cuándo podría jugar con el primer equipo Kevin Mier?

Tomando en cuenta casos similares de lesión, Kevin Mier podría comenzar a ver actividad con el primer equipo hasta la jornada nueve cuando Cruz Azul se mida ante Santos Laguna en la comarca lagunera.

Pese a ello, el regreso del colombiano se podría prolongar hasta el juego de ida Monterrey vs Cruz Azul correspondiente a la Concacaf Champions Cup, torneo en el cual Nicolás Larcamon suele utilizar al guardameta suplente.

Números de Andrés Gudiño y Kevin Mier con Cruz Azul

Vale la pena mencionar que en el Clausura 2026 de la Liga MX Andrés Gudiño ha disputado los seis partidos de la temporada regular que se han disputado hasta el momento, en los cuales ha permitido un total de siete goles en contra. Por su parte, plataformas de estadísticas colocan al mexicano entre los seis mejores en su posición dentro de México.

Por su parte, desde que Kevin Mier llegó a México con Cruz Azul, el ex del Atlético Nacional ha disputado con total de 94 partidos con la playera cementera, en los cuales ha concedido 92 goles en contra, además de que a dejado en cero su portería en un total de 38 ocasiones según Transfermarkt.

