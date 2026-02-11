Confirmado: España jugará vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla antes del Mundial 2026

Ya es un hecho, la Embajada de España en México confirmó que su selección tendrá un partido amistoso vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc el próximo 8 de junio, el cual será su último compromiso antes de arrancar la Copa del Mundo del 2026.

Sí, lo que parecía un rumor se ha confirmado y los amantes del futbol en México no podrían estar más felices, considerando que España es una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial de 2026 y tiene a varios de los mejores jugadores del mundo entre sus filas.

Detalles del España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc

Puebla será sede del partido amistoso de España vs Chile, un partido de preparación para 'La Roja' en donde buscarán "acoplarse" al ambiente de México, considerando que en la justa mundialista tendrán un partido contra Uruguay en Guadalajara, programado para el 26 de junio.



Partido: España vs Chile

Fecha: 8 de junio

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Se espera que la venta de boletos ocurra poco tiempo antes del partido. Aunque habrá muchos españoles que viajarán para apoyar a su selección, es un hecho que muchos mexicanos aprovecharán la oportunidad para asistir al estadio y disfrutar de jugadores como Pedri, Lamine Yamal, Mikel Merino y muchos más.

España se prepara para el Mundial 2026

Este partido será perfecto para que la selección española reconozca lo que significa jugar en territorio mexicano, además de enfrentarse contra un rival de Sudamérica, como es el caso de Chile, una de las pocas selecciones de Concacaf que no consiguieron un boleto para el Mundial.

El debut de 'La Roja' será el 15 de junio, en donde se medirá a Cabo Verde en Atlanta, Estados Unidos , después jugará contra Arabia Saudita el 21 del mismo mes, en la misma sede, para cerrar su participación en la fase de grupos contra Uruguay el 26 de junio.

México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026

