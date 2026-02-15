Chivas dio el golpe en el Clásico Nacional: ‘La Hormiga’ González hundió al América y el Rebaño es más líder que nunca

Las Chivas confirmaron su gran momento en el Clausura 2026 al imponerse 1-0 al América en una nueva edición del Clásico Nacional, disputado en el estadio Akron.

El resultado no solo reafirma el liderato rojiblanco, sino que además deja a las Águilas fuera de los ocho primeros puestos de la tabla general rumbo a la mitad del torneo.

En un duelo correspondiente a la jornada 6, el conjunto tapatío mostró mayor contundencia, aunque ambos equipos generaron opciones de peligro en la primera mitad, fue Armando La Hormiga González quien inclinó la balanza antes del descanso.

Así fue el gol que definió el Clásico Nacional

Desde el arranque, el delantero rojiblanco avisó con un disparo que se fue por encima del travesaño tras una asistencia de Richard Ledezma. América respondió minutos después con un intento de Henry Martín que pasó muy cerca del poste, en un intercambio de llegadas que mantuvo la tensión en las tribunas.

El momento determinante llegó al minuto 41. En una jugada a balón parado, Diego Campillo prolongó de cabeza un tiro de esquina y dejó el esférico servido para González, quien definió de zurda a corta distancia para vencer a Luis Malagón.

El tanto desató la celebración local y marcó el rumbo del encuentro.

América intentó, pero no logró regresar al marcador

Para la segunda parte, el equipo dirigido por André Jardine intentó reaccionar con mayor posesión y aproximaciones por las bandas, pero se topó con una defensa ordenada y con intervenciones oportunas del arquero José Tala Rangel.

Chivas, bajo el mando de Diego Milito, apostó por el contragolpe y estuvo cerca de ampliar la ventaja, aunque el marcador ya no se movió.

Tabla general Liga MX: América sale del Top 8

Con este triunfo, Guadalajara llegó a 18 puntos y se mantiene como líder invicto del Clausura 2026. La regularidad del Rebaño Sagrado lo coloca como uno de los equipos más sólidos en el arranque del torneo.

En contraste, América se quedó con ocho unidades y cayó hasta la décima posición, fuera de la zona de clasificación directa a la Liguilla. La derrota representa un golpe anímico para las Águilas, que venían de una racha positiva, pero que ahora deberán recomponer el camino si quieren regresar a los primeros lugares.

El Clásico Nacional volvió a cumplir con las expectativas: intensidad, emociones y un resultado que impacta directamente en la pelea por la parte alta de la Liga MX.

